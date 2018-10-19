Нейросети восстанавливают картины хуже людей, выяснили в МГУ

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Ученые из МГУ выяснили, что искусственный интеллект пока не так хорошо восстанавливает поврежденные картины и удаляет "лишних" людей с фотографии, как это делают художники. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"В большинстве случаев люди справляются с восстановлением изображений лучше, чем автоматические методы — восстание машин пока не предвидится. При этом классические подходы составляют достойную конкуренцию новейшим нейросетевым методам, побеждая их в отдельных конкретных случаях", — рассказывает Михаил Ерофеев, младший научный сотрудник лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ.

В последние годы, благодаря развитию математики и росту вычислительных мощностей компьютеров, у ученых появилась возможность "собирать" сложные нейросети, системы искусственного интеллекта, способные исполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий.

К примеру, только за последние два года ученые создали ИИ, способные распознавать даже самую невнятную речь, обыграть человека в "непросчитываемую" древнекитайскую игру Го, отыскивать важнейшие события в истории по газетам, писать сценарии к компьютерным играм и раскрашивать фотографии и видеоролики под Ван Гога, и рисовать свои собственные картины.

Ерофеев и его коллеги по факультету провели первый своеобразный "чемпионат" между новейшими нейросетями, способными "дорисовывать" поврежденные изображения, классическими алгоритмами для восстановления подобных снимков и профессиональными художниками.

В этом забеге участвовало шесть систем ИИ, три классических алгоритма, применяемых в программах для ретуширования фотографий, а также три профессиональных художника. Ученые попросили их восстановить несколько десятков фотографий, часть которых была "закрашена" черным квадратом.

Результаты их работы оценивала группа из двух сотен добровольцев, не видевших их оригинал и не знавших, кто был автором этих работ, и что часть из них была сделана не человеком, а машиной.

Оказалось, что реставрации художников заметно больше пришлись по вкусу добровольцам, и победили в этом конкурсе с большим отрывом. Лишь в одном случае "творчество" алгоритма была более реалистичным, чем работа человека. Интересно, что изображения художников оказались на одном уровне с оригинальными фотографиями, а иногда выглядели даже лучше.

Первое место среди автоматических подходов досталось нейросетевому методу Generative Image Inpainting. Но в некоторых случаях классические методы превзошли результаты нейросетевых. К примеру, данный ИИ восстановил фотографию морских волн хуже, чем классический метод Exemplar-Based Image Inpainting, созданный еще 14 лет назад.



