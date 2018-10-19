Источник рассказал о деталях расследования аварии "Союза"

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Погнутый шток (датчик) от бокового блока ракеты-носителя "Союз-ФГ", обнаруженный на месте падения, стал основным свидетельством версии его повреждения при сборке ракеты на Байконуре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"По характерным повреждениям стало понятно, что шток был поврежден не при падении, а во время сборки. Он стал основным материальным доказательством этой версии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, погнутый шток был продемонстрирован членам аварийной комиссии и делегации "Роскосмоса" в среду при посещении ими предприятия-изготовителя ракеты – Ракетно-космического центра "Прогресс".

Блоки первой ступени отделяются от ракеты "Союз-ФГ" на высоте 47 километров. Они упали недалеко от Жезказгана в Казахстане. В воскресенье блоки были доставлены на Байконур, а оттуда ночью в понедельник привезены в Самару — на предприятие-изготовитель. С понедельника с обломками ракеты работала комиссия.

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что комиссия исключила версию саботажа при сборке, полагая, что повреждение датчика произошло "не специально".

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.