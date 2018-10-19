"Роскосмос" решил внедрить на предприятиях видеофиксацию сборки ракет

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе работы комиссии по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" поручил записывать на видео сборку ракет, чтобы контролировать работников, сообщил РИА Новости глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Ранее газета РБК написала, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился ввести дополнительный инструментальный контроль на этом этапе и оснастить экипировку сборщиков средствами видеофиксации.

"Дмитрий Рогозин поручил, чтобы видеорегистраторы у сборщиков были на предприятиях ракетно-космической отрасли", — сказал Устименко.

Он отметил, что это касается не только цехов сборки ракет "Союз" на Байконуре, а вообще всех предприятий космической отрасли. Устименко добавил, что соответствующие получения и рекомендации будут выданы по итогам работы аварийной комиссии.

Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, подобные меры контроля уже давно используются в США. В монтажно-испытательном корпусе, где осуществляется сборка ракет "Союз", уже ведется видеосъемка, но теперь эта мера фиксации будет усилена. Камеры будут фиксировать не только общую работу в цехе, но и сборку отдельных узлов. Также видеосъемка будет приравнена к системе документирования.

При этом днем ранее в "Роскосмосе" назвали слухами и домыслами версию о повреждении ракеты во время сборки на Космодроме.

Камеры в ракетостроении

Ранее нынешний глава "Роскосмоса" неоднократно предлагал следить за рабочими различных производств с помощью видеосъемки. Так, сообщалось, что будучи вице-премьером, курирующим оборонную и космическую сферы, Рогозин следил за ходом строительства космодрома Восточный в онлайн-режиме. "Бездельники, которые еле ходят по объекту, должны понимать, что я за ними слежу", — отмечал тогда Рогозин.

После аварии ракеты "Протон-М" со спутником "Глонасс" в июле 2013 года "Роскосмос" уже предлагал устанавливать фото- и видеокамеры. Рогозин тогда заявлял, что эти меры не смогут уберечь от повторения аварий. "Толку-то от камер? Для констатации факта — как оно было и будет?" — говорил Рогозин, будучи вице-премьером.

Неделю назад произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.