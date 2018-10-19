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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Систему управления ракет семейства "Союз-2" модернизируют после произошедшей 11 октября аварии носителя "Союз-ФГ", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, на цифровых носителях "Союза-2" введут дублирующую команду.

"Если механика не сработала, как в случае с "Союзом-ФГ", то через секунду-две после расчетного времени отделения бортовым компьютером будет подаваться команда на принудительное отделение "боковушек"", — рассказал собеседник агентства.

При этом внедрять дублирующую систему на оставшихся пяти ракетах "Союз-ФГ" не планируют, поскольку в них используется оборудование украинского производства.

В ракетах "Союз-2", которые начали разрабатываться в начале 2000-х, будет установлена российская система управления. Все пуски по пилотируемой программе планируется перевести на "Союз-2" с 2020 года.

Авария на старте "Союза"

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

Сообщалось, что комиссия склоняется к версии, что сборщики случайно отступились от документации при соединении бокового блока к центральному и повредили датчик, отвечающий за его отделение в полете.