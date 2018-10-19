Строители ликвидировали пустоты под космодромом "Восточный"

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Пустоты под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный ликвидированы, железнодорожные пути для движения мобильной башни обслуживания ракеты приведены к требованиям, сообщили РИА Новости в пятницу в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) – оператора космодрома.

"Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации. Сейчас старт готов к проведению пусковой кампании. Движение мобильной башни по рельсовому пути будет проведено согласно графику", — сказали в компании.

Там отметили, что руководство ЦЭНКИ в ходе рабочей поездки на космодром Восточный осмотрело стартовый стол и осталось довольно проведенными работами по инъектированию пустот.