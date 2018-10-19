Найдены возможные виновники крушения ракеты-носителя "Союз"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ", что могло привести к аварии 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

"С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — сказал собеседник агентства.

Фамилии сборщиков были указаны в "бортовых журналах", ранее изъятых следствием. В этих журналах, хранящихся в филиале РКЦ "Прогресс" на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. В них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре, сообщил ранее РИА Новости источник.

Запрет на пуски "Союзов" снимут в конце недели

Запрет на пуски российских ракет семейства "Союз", введенный после аварии "Союза-ФГ" 11 октября, снимут в конце недели, после подписания аварийной комиссией заключения о причинах произошедшего, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Запрет будет снят после подписания заключения аварийной комиссии — в конце недели", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в заключении должны быть указаны рекомендации, которые необходимо выполнять для неповторения в будущем аварий по аналогичным причинам.

Системы аварийного спасения и управления

Благополучному исходу аварии с "Союзом МС-10" способствовало включение двух систем: аварийного спасения и управления, рассказали в РКК "Энергия" — компании-производителе космического корабля.

"На высоте, на которой мы были, там уже включилась система управления", — сообщил журналистам в минувший вторник заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов "Энергии" Игорь Хамиц.

По его словам, если бы авария произошла раньше, системе аварийного спасения потребовалось бы выполнить лишь одну задачу — вывести корабль на высоту, достаточную для того, чтобы при спуске успел раскрыться парашют.

В данном случае собственной системе корабля пришлось сначала задать ему нужную ориентацию для безопасного спуска.

"Была существенная аномалия"

Астронавт НАСА Скотт Келли отметил, что система эвакуации "Союза" сработала прекрасно, и назвал безопасное возвращение экипажа "хорошей новостью".

"В целом "Союз" работал очень хорошо и был рабочей лошадкой по доставке людей в космос и обратно. В случае последнего старта определенно была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно и экипаж безопасно вернулся на Землю", — сказал РИА Новости Келли.

В первых числах декабря

Следующий экипаж отправится на Международную космическую станцию в первых числах декабря, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

До аварии ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" запуск следующего корабля планировался 20 декабря.

"Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет — в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался", —сказал Крикалев телеканалу RT.

Главный страх космонавтов

Космонавты и астронавты больше всего боятся, что планируемый полет на орбиту не состоится. Об этом в минувшее воскресенье в ходе телемоста с МГУ в рамках форума "Наука 0+" рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на Международной космической станции.

"Они думают о том, чтобы все прошло штатно", — добавил он.

Авария "Союза"

Авария с ракетой "Союз-ФГ", которая должна была вывести пилотируемый корабль "Союз МС-10" к МКС, произошла 11 октября. Нештатная ситуация была зафиксирована спустя 119 секунд после старта. Находившимся на борту корабля российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу удалось спастись. Экипаж после автоматического срабатывания системы спасения был эвакуирован в спускаемом аппарате корабля. Он приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. И Овчинин, и Хейг остались живы.