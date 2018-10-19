Найдены возможные виновники крушения ракеты-носителя "Союз"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ", что могло привести к аварии 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
"С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — сказал собеседник агентства.
Фамилии сборщиков были указаны в "бортовых журналах", ранее изъятых следствием. В этих журналах, хранящихся в филиале РКЦ "Прогресс" на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. В них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре, сообщил ранее РИА Новости источник.
Запрет на пуски "Союзов" снимут в конце недели
"Запрет будет снят после подписания заключения аварийной комиссии — в конце недели", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в заключении должны быть указаны рекомендации, которые необходимо выполнять для неповторения в будущем аварий по аналогичным причинам.
Системы аварийного спасения и управления
"На высоте, на которой мы были, там уже включилась система управления", — сообщил журналистам в минувший вторник заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов "Энергии" Игорь Хамиц.
По его словам, если бы авария произошла раньше, системе аварийного спасения потребовалось бы выполнить лишь одну задачу — вывести корабль на высоту, достаточную для того, чтобы при спуске успел раскрыться парашют.
В данном случае собственной системе корабля пришлось сначала задать ему нужную ориентацию для безопасного спуска.
"Была существенная аномалия"
"В целом "Союз" работал очень хорошо и был рабочей лошадкой по доставке людей в космос и обратно. В случае последнего старта определенно была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно и экипаж безопасно вернулся на Землю", — сказал РИА Новости Келли.
В первых числах декабря
До аварии ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" запуск следующего корабля планировался 20 декабря.
"Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет — в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался", —сказал Крикалев телеканалу RT.
Главный страх космонавтов
"Они думают о том, чтобы все прошло штатно", — добавил он.