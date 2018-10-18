Установлены возможные виновные в аварии "Союза"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ", что могло привести к аварии 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

"С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — сказал собеседник агентства.

Фамилии сборщиков были указаны в "бортовых журналах", ранее изъятых следствием. В этих журналах, хранящихся в филиале РКЦ "Прогресс" на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска.

В них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре, сообщил ранее РИА Новости источник.

"Технологии сборки устарели"

Генеральный директор компании "КосмоКурс", ранее занимавшийся разработкой ракеты "Ангара", Павел Пушкин считает, что искать виновных за некачественную сборку ракеты "Союз-ФГ" на Байконуре, возможно, бесполезно, поскольку технологии и процесс сборки блоков носителя устарели.

"Возможно, что и не виноваты сборщики, просто процесс так построен. Тут виновных искать может быть и нельзя, потому что ракета на заре космонавтики еще делалась и там автоматических методов при сборке не применяется", — сказал Пушкин.

Он рассказал, что боковые блоки ракеты "Союз" по монтажно-испытательному корпусу перемещает специальный кран, которым управляют дистанционно. Оператор должен везти ступень очень мягко. При этом в сборке ракеты занято очень много людей, а автоматические методы сборки не применяются.

"Это уникальная ракета, которая собирается на коленке и при этом летает. Нас учили так не проектировать", — сказал эксперт.

В новых ракетах, рассказал Пушкин, например, при сборке ракеты "Ангара", используются специальные тележки с мягким ходом движения, которые подвозят боковые блоки к центральному, чтобы избежать механических повреждений. "Здесь и винить некого (в ситуации с "Союзом"- ред.). Новые ракеты уже не предусматривают возможности сборки краном", — сказал он.

В то же время, учитывая, что ракеты "Союз" продолжат эксплуатироваться и далее, эксперт не исключил, что в будущем возможно повторение подобной ситуации. "Такое тоже возможно", — отметил он.

Авария ракеты-носителя "Союз"

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике: "Союз-ФГ" не смог вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту.

По предварительным данным, авария "Союза" произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали ранее источники РИА Новости.

В настоящий момент инцидент расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До окончательного выяснения причин аварии все пилотируемые пуски к МКС приостановили. Ожидается, что следующий экипаж отправится на Международную космическую станцию в начале декабря.