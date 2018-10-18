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"Нобелевка" Мильнера досталась физикам за открытие "проводников-изоляторов"

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CC BY-SA 3.0 / Kadoshim / Kane at the 2013 Fundamental Physics PrizeФизик Чарльз Кейн, получивший премию Breakthrough Prize за открытие топологических изоляторовФизик Чарльз Кейн, получивший премию Breakthrough Prize за открытие топологических изоляторов
CC BY-SA 3.0 / Kadoshim / Kane at the 2013 Fundamental Physics Prize
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российский IT-миллиардер Юрий Мильнер и его американские коллеги Марк Цукерберг и Сергей Брин раскрыли сегодня ночью список очередных лауреатов  научной премии Breakthrough Prize, физическая часть которой на этой раз досталась ученым, чьи теории помогли открыть так называемые "топологические изоляторы".

Победители в номинации Фундаментальная физика на 6-й ежегодной церемонии вручения премии Breakthrough Prize
© AP Photo / Invision/Peter Barreras
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Премия и фонд Breakthrough Prize была создана Мильнером, Брином и Цукербергом и их друзьями в 2012  и 2013 годах с целью стимуляции фундаментальных научных исследований изначально в области физики, а затем – в области биологии и математики.

Отбор лауреатов происходит в несколько этапов. Сначала номинанты отбираются пользователями сайта фонда в ходе открытого онлайн-голосования, а затем окончательных лауреатов премии выбирают победители в каждой номинации в предыдущие года. По своей материальной ценности Breakthrough Prize заметно выше Нобелевской премии – 3 миллиона долларов против около 1,2 миллиона долларов.

Эйнштейн и квантовые чудеса

Два физика из университета Пенсильвании, Чарльз Кейн (Charles Kane) и Юджин Мел (Eugene Mele), были удостоены этой престижной награды за теоретические разработки, позволившие им и другим ученым открыть крайне удивительные материалы, одновременно являющиеся и проводниками, и изоляторами.

В последние годы физики из России и зарубежных стран активно изучают свойства так называемых топологических изоляторов – относительно нового класса материалов, которые проводят электрический ток только на поверхности, а внутри остаются диэлектриками или полупроводниками.

Подобные вещества привлекают физиков тем, что электроны в этом поверхностном слое ведут себя чрезвычайно стабильно, что позволяет использовать их в качестве сверхнадежного "хранилища" информации в квантовых компьютерах. 

Предприниматель, менеджер, совладелец Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
"Нобелевка" Мильнера досталась за открытие огненных волос у черных дыр

Помимо них, создатели Breakthrough Prize в этом году присудили еще четыре дополнительных премии за выдающиеся открытия в области физики и космологии, связанные с изучением гравитации и последними открытиями гравитационной обсерватории LIGO.

Первую из них получила Джоселин Белл Барнелл (Jocelyn Bell Barnell), астрофизик из Британии, открывшая радиопульсары, быстро вращающиеся нейтронные звезды, в далеком 1967 году. Еще один приз получил известный физик-теоретик Брайан Метцгер (Brian Metzger), корректно предсказавший и описавший последствия слияния двух таких объектов.

Третью награду получила, собственно, команда LIGO, открывшая первые следы подобного "космического ДТП" в августе прошлого года. Последняя физическая премия досталась теоретикам из Массачусетского технологического института, работающим над созданием теорий травитации и их приложений к миру квантовой механики.

Арифметика геометрии

Математическая часть премии, как отметили в оргкомитете Breakthrough Prize, в этом году "уехала" во Францию – она была присуждена Венсану Лаффоргу (Vincent Lafforgue), математику из Национального центра научных исследований Франции в Гренобле, за вклад в развитие алгебраической и арифметической геометрии. 

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые выяснили, что особенного в мозге математиков

В этом отношении Венсан "обогнал" своего старшего брата, Лорана Лаффорга, знаменитого математика, удостоенного более престижных, но менее "денежных" наград – Филдсовской премии и премии Математического института Клэя.

Новый, чудный мир

Биологическая премия в этом году была присуждена сразу четырем группам ученых. Первые три миллиона долларов получили представители лаборатории Колд-Спринг-Харбор и компании Ionis Pharmaceuticals, создавшие препарат нусинерсен, лекарство от спинальной мышечной атрофии.

Носители этой болезни, связанной с разрушением синапсов двигательных нейронов, или умирают в раннем возрасте, или постепенно теряют контроль над мышцами. До создания нусинерсена большинство жертв спинальной атрофии были обречены на медленную, мучительную смерть.

Вторую награду получила Анджелика Амон (Angelica Amon), молекулярный биолог из МИТ, за раскрытие последствий анеуплоидии, появления "неправильного" числа хромосом в клетках после деления их прародительницы. Этот процесс играет важную роль в формировании "заготовок" раковых опухолей и в развитии ряда наследственных болезней. 

Искусственное оплодотворение
© Depositphotos / Alexmit
Диагностика при "зачатии в пробирке" не помогает ребенку выжить

Третий приз получила Сяовэй Чжуан (Xiaowei Zhuang) из Гарвардского университета. Она создала уникальный набор из светящихся меток, технологий обработки изображения и микроскопов, который впервые позволил ученым "нарушить" пределы, налагаемые законами оптики, и получить сверхчеткие фотографии отдельных молекул внутри клеток.

Последнюю биологическую премию Мильнер и его единомышленники присудили Чжицзяню Чэну (Zhijian Chen), иммунологу из университета Техаса, открывшему "скрытую" иммунную систему, распознающую фрагменты чужеродной ДНК во всех клетках тела человека. Нарушения в ее работе могут вызвать аутоиммунные болезни, а также различные формы рака.


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