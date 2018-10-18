Источник рассказал о выводах комиссии по расследованию крушения "Союза"

БАЙКОНУР, 18 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" склоняется к версии о "случайном отступлении от документации" сборщиками на Байконуре, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
По его сведениям, на космодроме действует система тройного контроля: правильность выполнения операции проверяет сам исполнитель — сотрудник байконурского филиала РКЦ "Прогресс", его действия контролируют представитель центрального офиса РКЦ "Прогресс" и сотрудник Центра контроля испытаний Космического центра "Южный".
"Помимо этого, самые ответственные операции контролируют сотрудники военной приемки", — отметил источник.
Если версия подтвердится, это будет наиболее благоприятное развитие событий как для "Роскосмоса", так и для "Прогресса", считает собеседник агентства: "Разовая ошибка расчета сведется к наказанию виновных и последующему разрешению на возобновление пусков".
По словам источника, в 1986 году произошла схожая ситуация, когда первая ступень ракеты-носителя "Союз-У" ударила по второй, и носитель прекратил подъем. Тогда комиссия пришла к выводу, что ЧП "связано со случайным отступлением от требований технической документации по взаимному положению блоков в момент стыковки".
Ранее собеседник РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса" сообщил, что предварительные результаты расследования могут объявить до конца недели.
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