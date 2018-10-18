Источник рассказал о выводах комиссии по расследованию крушения "Союза"

БАЙКОНУР, 18 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" склоняется к версии о "случайном отступлении от документации" сборщиками на Байконуре, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"При этом остается вопрос, как эту ошибку пропустили проверяющие", — сказал собеседник агентства.

По его сведениям, на космодроме действует система тройного контроля: правильность выполнения операции проверяет сам исполнитель — сотрудник байконурского филиала РКЦ "Прогресс", его действия контролируют представитель центрального офиса РКЦ "Прогресс" и сотрудник Центра контроля испытаний Космического центра "Южный".

"Помимо этого, самые ответственные операции контролируют сотрудники военной приемки", — отметил источник.

Если версия подтвердится, это будет наиболее благоприятное развитие событий как для "Роскосмоса", так и для "Прогресса", считает собеседник агентства: "Разовая ошибка расчета сведется к наказанию виновных и последующему разрешению на возобновление пусков".

"Если же признать, что что-то не так делалось на заводе, надо устанавливать техническую причину — а это сроки, перепроверять все имеющиеся ракеты, которые находятся на четырех космодромах", — указал он.

По словам источника, в 1986 году произошла схожая ситуация, когда первая ступень ракеты-носителя "Союз-У" ударила по второй, и носитель прекратил подъем. Тогда комиссия пришла к выводу, что ЧП "связано со случайным отступлением от требований технической документации по взаимному положению блоков в момент стыковки".

Ранее собеседник РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса" сообщил, что предварительные результаты расследования могут объявить до конца недели.

Авария при старте "Союза"

Неделю назад произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Россия приостановила пилотируемые пуски.