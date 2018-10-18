Запрет на пуски "Союзов" снимут в конце недели, сообщил источник

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Запрет на пуски российских ракет семейства "Союз", введенный после аварии "Союза-ФГ" 11 октября, снимут в конце недели, после подписания аварийной комиссией заключения о причинах произошедшего, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Запрет будет снят после подписания заключения аварийной комиссии — в конце недели", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в заключении должны быть указаны рекомендации, которые необходимо выполнять для неповторения в будущем аварий по аналогичным причинам.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.