МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Молекулярные биологи и химики из Калифорнии создали своеобразную "вакцину" от никотиновой зависимости, разработав вещество, разрушающее никотин еще до того, как он проникнет в мозг человека. Результаты его тестов на крысах были представлены в журнале Science Advances.

Помощь бактерий

"Это очень перспективный подход для борьбы с курением, так как он позволяет отказаться от никотиновой зависимости, не испытывая при этом тяжелой ломки. Наше вещество находится и работает в кровотоке, а не в мозге, что делает его относительно безопасным с точки зрения других побочных эффектов", — заявил Оливье Джордж (Olivier George) из Института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Многие курильщики пытаются избавиться от своей привычки, однако далеко не всем удается этот подвиг, несмотря на все существующие методики и стратегии по избавлению от никотиновой зависимости. Неприятные ощущения, связанные с отказом от табака, заставляют большинство из них отказываться от подобных планов и начинать заново курить.

Ученые, как отмечает Джордж, достаточно давно пытаются создать препараты, которые бы помогали курильщикам не "сорваться". Часть из них просто блокирует действие никотина на организм, а другие – "натравливают" иммунитет на молекулы этого соединения.

Первые опыты с подобные веществами показали, что они работают или слишком плохо, или же слишком хорошо, разрушая абсолютно все молекулы никотина при выкуривании сигарет или жевании табака. В результате этого курильщик, употребляя такие лекарства, попадет в ситуацию, аналогичную "сухой ломке" у наркоманов, со всеми ее последствиями для их здоровья и психики.

Джордж и его коллеги случайным образом решили эту проблему, обнаружив фермент NicA2, разрушающий никотин, в клетках "нефтеядной" бактерии Pseudomonas putida. Ученые несколько модифицировали его структуру, приспособив его для работы в организме человека, и проверили, как он будет взаимодействовать с главным табачным "ядом".

Первые эксперименты показали, что он разлагает практически весь никотин, попадающий в организм человека или животного, но оставляет следовые количества этого вещества, помогающие избежать развития абстинентного синдрома.

Иммунитет к табаку

Подобные результаты опытов заставили Джорджа и его коллег проверить, поможет ли новая версия этого белка, NicA2-J1, не только защитить пациентов от развития никотиновой зависимости, но и помочь им избавиться от нее.

Для этого они вырастили несколько десятков крыс и приучили их пить воду, содержащую в себе никотин. Для получения очередной порции "табака" животное должно было нажать на рычаг, который в 30% случаев включал не поилку, а электроды, подключенные к полу клетки, в результате чего грызун получал достаточно болезненный удар током.

Крысы, у которых уже сформировалась никотиновая зависимость, игнорировали электрошок и старались максимально часто нажимать на рычаг. Введение NicA2-J1 в их кровоток заметно поменяло картину – животные резко снизили частоту нажатий и постепенно перестали испытывать тягу к табачному экстракту.

Что интересно, блокировка действия никотина не привела к появлению характерных признаков "ломки" – крысы не стали более раздражительными и агрессивными по отношению к сородичам после введения NicA2-J1, как это происходило с другими веществами, разрушающими никотин.

Ученые связывают это с тем, что данный белок работает в кровотоке, а не в мозге, как остальные молекулы такого типа, что могло ограничивать действие его останков на нервную ткань. В ближайшее время Джордж и его команда планируют начать клинические опыты с участием добровольцев.