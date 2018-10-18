Источник сообщил, когда численность экипажа МКС вернется к прежнему уровню

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) после аварии ракеты "Союз-ФГ" вернется к нормальной численности из пяти-шести человек не раньше лета 2019 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, два вместо трех космонавтов может отправиться на "Союзе МС-12" в случае, если будет достигнута договоренность провести туристический полет космонавта из ОАЭ осенью 2019 года. Для его возвращения за полгода до полета к МКС должен отправиться корабль с пустым третьим местом, чтобы вернуть того в последующем на Землю. В связи с тем, что руководством Роскосмоса поручено проработать возможность отправить экипаж Алексея Овчинина и Ника Хейга весной 2019 года, именно они могут стать тем экипажем, который вновь отправится вдвоем, пояснил собеседник.
До конца года на МКС будет работать экипаж в составе российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серины Ауньен-Чэнселлор. До Нового года они должны вернуться на Землю, поскольку истекут 200 суток эксплуатации их корабля "Союз МС-09". Им на смену в начале декабря отправятся российской космонавт Олег Кононенко, канадский космонавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. Они будут работать на МКС до апреля-мая.
Старыми планами на 5 апреля 2019 года намечался пуск корабля "Союз МС-12" со следующим экипажем – либо, как планировалось, российским космонавтом Олегом Скрипочка и американский астронавт Кристина Кох, либо новым экипажем — Овчининым и Хейгом. "Высока вероятность, что пуск этого корабля тоже сдвинут, чтобы обеспечить оптимальную смену экипажей на МКС", — рассказал собеседник.
В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.