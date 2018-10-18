Источник сообщил, когда численность экипажа МКС вернется к прежнему уровню

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) после аварии ракеты "Союз-ФГ" вернется к нормальной численности из пяти-шести человек не раньше лета 2019 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Лишь после стыковки к МКС корабля "Союз МС-13", старт которого намечался по прежнему графику на 23 июля, численность экипажа вновь достигнет шести человек, или пяти, если по каким-либо причинам в экипаже "Союза МС-12" весной будущего года полетят двое, а не трое членов экипажа", — сказал собеседник.

По его словам, два вместо трех космонавтов может отправиться на "Союзе МС-12" в случае, если будет достигнута договоренность провести туристический полет космонавта из ОАЭ осенью 2019 года. Для его возвращения за полгода до полета к МКС должен отправиться корабль с пустым третьим местом, чтобы вернуть того в последующем на Землю. В связи с тем, что руководством Роскосмоса поручено проработать возможность отправить экипаж Алексея Овчинина и Ника Хейга весной 2019 года, именно они могут стать тем экипажем, который вновь отправится вдвоем, пояснил собеседник.

Соответственно, полеты следующих экипажей сместятся по срокам, пояснил собеседник.

До конца года на МКС будет работать экипаж в составе российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серины Ауньен-Чэнселлор. До Нового года они должны вернуться на Землю, поскольку истекут 200 суток эксплуатации их корабля "Союз МС-09". Им на смену в начале декабря отправятся российской космонавт Олег Кононенко, канадский космонавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. Они будут работать на МКС до апреля-мая.

Старыми планами на 5 апреля 2019 года намечался пуск корабля "Союз МС-12" со следующим экипажем – либо, как планировалось, российским космонавтом Олегом Скрипочка и американский астронавт Кристина Кох, либо новым экипажем — Овчининым и Хейгом. "Высока вероятность, что пуск этого корабля тоже сдвинут, чтобы обеспечить оптимальную смену экипажей на МКС", — рассказал собеседник.

"Но после стыковки корабля "Союз МС-12" к МКС предыдущий экипаж вернётся на Землю и экипаж так и останется из трёх человек до прибытия "Союза МС-13", — пояснил он.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.