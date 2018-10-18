ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Астронавт США Ник Хейг заявил, что был поражен слаженной работой спасателей, которые помогли ему и российскому космонавту Алексею Овчинину выбраться из капсулы после экстренного приземления.

Хейг описал главе НАСА Джиму Брайнденстайну весь процесс аварийного спуска и посадки, видео их беседы распространило НАСА.

По его словам, сразу после приземления члены экипажа пытались понять, стоит ли им самостоятельно выбираться из капсулы или ждать подмоги.

"У них было три парашютиста-спасателя. Как только они обнаружили, где мы, они спрыгнули… Всего через несколько минут кто-то стучал в окно рядом со мной, показывал мне знаками, что все ОК, я отвечал широкой улыбкой, и потом они открыли люк", — рассказал Хейк.

Он отметил, что "не удивлен их поддержкой и тем, как хорошо они работали". "Это там видно каждый день. Было честью участвовать в этом", — заявил Хейг.

"Я был поражен их реакцией. Понятно, что они ко всему готовятся, но им не нужно было использовать (эти навыки) 35 лет. Они среагировали настолько быстро, что по этому видно, как серьезно они воспринимают свои обязанности и свою работу", — добавил астронавт.

По его словам, он не удивлен этому, поскольку каждый день видел профессионализм российских специалистов, тренируясь на протяжении долгого времени в Звездном городке.

Хейг сообщил, что чувствует себя прекрасно и в среду пробежал со своей женой кросс в 10 миль (16 километров). Пользуясь случаем, он пригласил главу НАСА на свой следующий старт к МКС.

"Можете на меня рассчитывать, я там буду", — заверил его Брайнденстайн.

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.