МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пуски легких ракет "Рокот-2" предлагается возобновить с 2021 года, что позволит за три года выйти на получение доходов в размере свыше 8 миллиардов рублей ежегодно, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуски ракет "Рокот-2" в случае принятия в 2018 году решения о возобновлении проекта, могут начаться в 2021 году. Положительный денежный поток от реализации проекта оценивается до 2025 года в объеме около 500 миллионов рублей, ежегодный доход от реализации проекта вырастет с 2 миллиардов рублей в год проведения первых пусков до 8,8 миллиарда к 2024-2025 году", — рассказал собеседник.

Инвестиции в проект при этом оцениваются в размере 4 миллиардов рублей, отметил он.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету-носитель "Рокот-2" с новой отечественной системой управления. В настоящее время в ракетах "Рокот" используется система управления украинского производства.

Ранее стало известно, что компания Eurockot, занимающаяся продвижением ракет "Рокот" на внешнем рынке, приостановила работу. Проблемы с ракетой заключаются в приостановке поставок украинских комплектующих после 2014 года. Как сообщалось, до конца эксплуатации ракеты "Рокот" осталось провести несколько пусков в рамках российской космической программы.

Последний на сегодняшний день пуск "Рокота" в интересах Минобороны России был проведен в 2016 году. В 2017 и 2018 годах проведено два пуска в интересах Европейского космического агентства.

"Рокот" является гражданской версией ракеты РС-18Б (по классификации НАТО — "Стилет"). Ракета используется для коммерческих запусков с 2000 года. С 2005 года началась ее эксплуатация по федеральным программам. За этот период с космодрома Плесецк было осуществлено 28 пусков "Рокота", который вывел на орбиту около 70 космических аппаратов. Ракета может выводить до 1,9 тонны грузов на околоземную орбиту.