МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пуски легких ракет "Рокот-2" предлагается возобновить с 2021 года, что позволит за три года выйти на получение доходов в размере свыше 8 миллиардов рублей ежегодно, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Инвестиции в проект при этом оцениваются в размере 4 миллиардов рублей, отметил он.
Ранее стало известно, что компания Eurockot, занимающаяся продвижением ракет "Рокот" на внешнем рынке, приостановила работу. Проблемы с ракетой заключаются в приостановке поставок украинских комплектующих после 2014 года. Как сообщалось, до конца эксплуатации ракеты "Рокот" осталось провести несколько пусков в рамках российской космической программы.
"Рокот" является гражданской версией ракеты РС-18Б (по классификации НАТО — "Стилет"). Ракета используется для коммерческих запусков с 2000 года. С 2005 года началась ее эксплуатация по федеральным программам. За этот период с космодрома Плесецк было осуществлено 28 пусков "Рокота", который вывел на орбиту около 70 космических аппаратов. Ракета может выводить до 1,9 тонны грузов на околоземную орбиту.