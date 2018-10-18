Генетики подсчитали число россиян с еврейскими корнями

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Примерно каждый восьмой россиянин обладает еврейскими корнями. Примерно 4% жителей нашей страны имеет бабушку или дедушку-еврея, а еще 4% и 8% — прабабок, прадедов или более дальних родственников, сообщила пресс-служба медико-генетического центра Genotek.

В ходе исследования, учёные анализировали информацию, содержащуюся во всех 23 хромосомах людей и выявляли участки, генетические варианты в которых наиболее близки по происхождению к евреем-ашкеназам. Размер и совокупная длина таких участков генома позволяет определить количество поколений до предка человека, являющегося коренным представителем одного из 87 изучаемых этносов.

К примеру, человек, чья бабушка — еврейка, унаследовал от неё 25% генетической информации, которая в ходе генетического тестирования определялась как имеющая еврейское происхождение. Подобный анализ позволил специалистам Genotek раскрыть один любопытный факт из жизни российских евреев.

Сегодня в России к евреям причисляет себя 0,16% граждан страны, как на то указывают данные последней переписи населения. Ее сравнение с прошлыми демографическими замерами показывает, что популяция евреев в России с каждым годом уменьшается, и только за последнее десятилетие их численность сократилась на треть.

В свою очередь, генетические данные показывают, что за последние полвека количество евреев в России уменьшилось более чем в шесть раз: с 1% до 0,16%. Выводы генетиков подтверждаются и данными социологических исследований. Так, по переписи населения СССР 1970 года к числу евреев себя относило примерно 0,9% населения РСФСР.