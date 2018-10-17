В Сколково построят самую длинную в России линию квантовой связи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский квантовый центр (РКЦ), Сбербанк и фонд "Сколково" создадут в технопарке "Сколково" крупнейшую в России линию квантовой связи длиной около 250 километров. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов.

"Это будет уже не просто экспериментальная линия, а постоянно действующая сеть, на которой все участники экосистемы Сколково смогут отрабатывать самые современные методы киберзащиты", —рассказал Юнусов.

В среду созданные в РКЦ промышленные установки для квантовой криптографии были представлены на форуме "Открытые инновации".

Новая квантовая сеть будет состоять из десяти отдельных участков, которые свяжут между собой технопарк и международную гимназию "Сколково", ЦОД Сбербанка и офис РКЦ в здании Сколтеха.

Длина каждого из них будет составлять от 20 до 80 километров, причем данные будут передаваться не только по оптоволоконному кабелю, но и "по воздуху" — с помощью инфракрасных лазеров в пределах прямой видимости. Этот метод передачи квантовых данных еще не использовался в России.

Генерировать квантовый ключ будут как промышленные установки со скоростью генерации ключа от десяти до ста килобит в секунду, так и специальные лабораторные установки, на которых можно будет проводить исследования и обучать студентов. Стоимость проекта составит около ста миллионов рублей.

В основе современных квантовых технологий лежит феномен квантовой запутанности. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи, в которых полностью исключена возможность незаметной прослушки, поскольку законы квантовой механики запрещают клонирование состояния частиц света. Сейчас системы квантовой связи активно разрабатывают в Европе, Китае и США.

В России такие сети начали появляться примерно четыре года назад. Первую квантовую линию связи запустили в Университете ИТМО в 2014 году. Тогда ученые связали два корпуса вуза через подземный оптоволоконный кабель.

В июне 2016 года Российский квантовый центр заявил о запуске первой городской линии связи между двумя отделениями банка, а в сентябре МГУ сообщил о соединении двух точек в городах Подмосковья. В декабре прошлого года первая полноценная промышленная линия связи, созданная РКЦ, соединила отделения Сбербанка, расстояние между которыми составляет примерно 25 километров.