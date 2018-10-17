Комиссия проверит выводы по аварии "Союза" с помощью наземного эксперимента

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" проведет несколько натурных экспериментов с системой разделения бокового блока первой ступени ракеты от второй ступени, чтобы удостовериться в выводах о произошедшем, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Осталось провести несколько экспериментов, чтобы подтвердить выводы комиссии", — сказал он.

По его словам, специалистам понятна причина аварии. Экспериментальная отработка должна показать возможность реализации сделанных выводов.

По мнению комиссии, инцидент произошел из-за невыхода штока концевого датчика, подающего команду на пирозамок раскрытия крышки реактивного сопла бака окислителя, через который стравливается инертный газ, заполняющий бак, чтобы отвести ступень от центрального блока. Сигнал не был выдан, и ступень не отошла, распоров центральный блок ракеты.

Аналогичный инцидент произошел в 1986 году.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.