Источник рассказал, кто может стать генконструктором сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генконструктором сверхтяжелой ракеты, которая должна быть создана к 2028 году, планируется назначить главного конструктора России по средствам выведения Александра Медведева, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Сообщалось, что глава Роскосмоса подписал приказ о создании Координационного совета руководителей работ и главных конструкторов по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов.

"Кандидатура генерального конструктора ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет утверждена постановлением правительства. Планируется, что это будет Александр Медведев", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время Медведев, являясь главным конструктором России по средствам выведения, занимает должность заместителя генерального директора ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса). Он также является одним из разработчиков ракет семейства "Ангара".

Ранее генконструктором по сверхтяжелой ракете являлся Игорь Радугин. Должность стала вакантной после того, как он в сентябре покинул пост главного конструктора средств выведения Ракетно-космической корпорации "Энергия" и перешел на работу в S7 Space — компанию-владельца комплекса "Морской старт". В новой структуре РКК "Энергия", которая должна быть утверждена в ближайшее время, должности главного конструктора средств выведения не будет.

Ранее сообщалось, что Роскосмос начал подготовку ФЦП по созданию сверхтяжа.

С третьей попытки

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия".

К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.

Планируется, что первая ступень новой ракеты среднего класса "Союз-5" (которая тоже только разрабатывается в России) станет частью первой ступени сверхтяжелой ракеты. Сверхтяжелая ракета должна стартовать с нового российского космодрома Восточный в Амурской области.

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. Первыми были американская ракета "Сатурн-5" и советская Н-1, предназначенные для пилотируемых полетов на Луну.

Затем в СССР была создана ракета "Энергия" для выведения на орбиту челнока "Буран". Сейчас США разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS, Россия — свою ракету, Китай — "Чанчжэн-9". Помимо того, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR.