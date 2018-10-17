Источник рассказал, кто может стать генконструктором сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генконструктором сверхтяжелой ракеты, которая должна быть создана к 2028 году, планируется назначить главного конструктора России по средствам выведения Александра Медведева, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Кандидатура генерального конструктора ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет утверждена постановлением правительства. Планируется, что это будет Александр Медведев", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время Медведев, являясь главным конструктором России по средствам выведения, занимает должность заместителя генерального директора ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса). Он также является одним из разработчиков ракет семейства "Ангара".
Ранее сообщалось, что Роскосмос начал подготовку ФЦП по созданию сверхтяжа.
С третьей попытки
Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия".
К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.
Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. Первыми были американская ракета "Сатурн-5" и советская Н-1, предназначенные для пилотируемых полетов на Луну.
Затем в СССР была создана ракета "Энергия" для выведения на орбиту челнока "Буран". Сейчас США разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS, Россия — свою ракету, Китай — "Чанчжэн-9". Помимо того, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR.