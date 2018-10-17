Рогозин приказал создать координационный совет по сверхтяжелой ракете

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал приказ о создании координационного совета по работе над сверхтяжелой ракетой, сообщает Роскосмос.

"По итогам работы в Самаре глава Роскосмоса подписал приказ о создании Координационного совета руководителей работ и главных конструкторов по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого классов", — говорится в сообщении.

Ранее "Роскосмос" сообщал, что госкорпорация примет решение о создании сверхтяжелой ракеты по итогам совещаний в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" в Самаре в среду. Сообщалось, что для создания сверхтяжелой ракеты могут разработать отдельную федеральную целевую программу.

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты-носителя был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия". К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты был тогда назначен на 2028 год. "Сверхтяж" планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.

Как сообщал источник РИА Новости в ракетостроительной отрасли, для создания сверхтяжелой ракеты могут организовать специальный холдинг во главе с РКК "Энергия".

Планируется, что первая ступень сверхтяжелой ракеты будет состоять из нескольких первых ступеней средней ракеты "Союз-5", которая также разрабатывается в России.