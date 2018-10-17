Открыт крупнейший и тяжелейший объект ранней Вселенной

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Огромные "семьи" галактик, включавшие в себя тысячи аналогов Млечного Пути, существовали во Вселенной уже через два миллиарда после Большого Взрыва. Это в очередной раз ставит под сомнение текущие космологические теории, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Нам впервые удалось открыть столь большое скопление, расположенное на столь большом расстоянии от нас. Все известные объекты такого рода расположены в более "современной" части Вселенной, где у них было достаточно времени для набора массы и эволюции. Поэтому открытие "Гипериона" стало большим сюрпризом для нас", — рассказывает Ольга Куччати (Olga Cucciati) из Национального астрофизического института Италии в Болонье.

Первые галактики, как считают ученые, появились в результате прямого гравитационного коллапса гигантских облаков газа. Эти скопления газа, в свою очередь, возникли из-за небольших неравномерностей в распределении материи, порожденных гравитационным "эхом" процесса сверхбыстрого расширения мироздания после Большого Взрыва.

Часть этих облаков превратились в одиночные галактики, а другие, более крупные, стали родоначальниками десятков и сотен "звездных мегаполисов", объединенных в скопления и суперскопления. Еще в конце прошлого века астрономы-теоретики предположили, что первые галактики, возникшие в первый миллиард лет существования Вселенной, должны были отличаться небольшими размерами и массой.

В последние годы, как отмечает Куччати, эти теории стали подвергать сомнению – "Хаббл", ALMA и другие мощнейшие телескопы постоянно открывают все более древние и крупные галактики, существовавшие практически в то же время, когда возникли первые звезды, а Вселенная стала полностью прозрачной и доступной для наблюдений.

Кучатти и ее команда открыли еще одно подтверждение того, что текущие представления об эволюции ранней Вселенной не соответствуют действительности, наблюдая за примерно десятью тысячами древних галактик, сопоставимых по размерам с Млечным Путем и существовавших в первые два миллиарда лет после Большого Взрыва.

Проводя своеобразную "перепись" подобных объектов, ученые надеялись понять, как эволюционировали первые "звездные мегаполисы" Вселенной и в каких условиях они могли возникнуть.

Этот анализ неожиданным образом показал, что весомая часть этих галактик, около тысячи из них, была сосредоточена в относительно небольшом сегменте созвездия Секстанта. Вычислив расстояния и проанализировав манеру их движения, астрофизики поняли, что все эти они объединены в гигантское скопление, которое ученые временно назвали "Гиперионом".

Его общая масса, как показали дальнейшие наблюдения, составляет примерно 270 триллионов солнечных масс, что сопоставимо с крупнейшими гигантскими скоплениями галактик, расположенными неподалеку от Земли. При этом, несмотря на схожую массу и размеры, "Гиперион" заметно отличается по своему облику от современных скоплений.

К примеру, современные группы галактик имеют более "ветвистую" и неоднородную структуру, что совершенно не характерно для самой крупной структуры юной Вселенной, открытой Кучатти и ее коллегами. С чем это связано, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ближайшее время, наблюдая за "Гиперионом" при помощи наземных и орбитальных телескопов.



