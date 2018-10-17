"Роскосмос" анонсировал доклад о работе комиссии по аварии "Союза"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Предварительный доклад о результатах работы комиссии по аварии "Союза" будет готов уже к концу этой недели, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел заседание госкомиссии по расследованию нештатной ситуации, произошедшей 11 октября 2018 года при запуске транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-10" и совещание по перспективным проектам в области ракетостроения в самарском РКЦ "Прогресс". Отмечается, что перед началом заседания аварийной комиссии были осмотрены фрагменты первой и второй ступеней РН "Союз-ФГ".

"Дмитрий Рогозин заслушал доклады, где были проанализированы результаты исследования фрагментов ступеней РН "Союз-ФГ", доставленных в Самару с места падения. С основным докладом выступил врио генерального директора РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов и доложил о проверке этапов производства РН типа "Союз", — говорится в сообщении.

Участники совещания также обсудили дальнейший ход работ по расследованию причин аварии. "Предварительный доклад о результатах работы комиссии будет готов к концу текущей недели", — отмечается в сообщении.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.