"Роскосмос" анонсировал доклад о работе комиссии по аварии "Союза"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Предварительный доклад о результатах работы комиссии по аварии "Союза" будет готов уже к концу этой недели, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Дмитрий Рогозин заслушал доклады, где были проанализированы результаты исследования фрагментов ступеней РН "Союз-ФГ", доставленных в Самару с места падения. С основным докладом выступил врио генерального директора РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов и доложил о проверке этапов производства РН типа "Союз", — говорится в сообщении.
В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.