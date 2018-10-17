РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские химики создали сверхчувствительный детектор ядов

03500
© Пресс-служба МФТИСхема работы сверхчувствительного детектора ядов и гормоновСхема работы сверхчувствительного детектора ядов и гормонов
© Пресс-служба МФТИ
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ученые из России создали установку, позволяющую находить даже следовые количества ядов, гормонов, красителей и других молекул в воде, пище или биоматериалах. Ее описание и первые итоги опытов были представлены в журнале Analytica Chimica Acta.

Исследования в лаборатории, архивное фото
© Fotolia / kasto
Ученые в России создали новую высокоточную систему анализа крови
"Данный подход очень прост, доступен и  адаптируем для обнаружения и других малых молекул, а не только гормона щитовидной железы. Мы надеемся, что он будет активно применяться для поиска новых маркеров заболеваний, в медицинской диагностике, экологическом мониторинге, контроле пищевой промышленности, биобезопасности и прочих жизненно важных отраслях", — заявила Наталия Гутенева из Московского Физтеха в Долгопрудном.

Практически все предметы окружающего мира, начиная с клеток нашего тела и заканчивая обычными лужами на асфальте, содержат в себе бесчисленное множество молекул, часть из которых присутствует в них в очень малых количествах. Эти вещества могут играть огромную роль в их жизни и работе, или же, наоборот, служить причиной их разрушения или гибели.

К примеру, попадание нескольких десятков нанограмм ботулотоксина в кровоток почти гарантированно убьет человека, а появление следовых количеств разных токсичных химикатов в воде рек и озер может вызвать серьезнейшие нарушения в поведении рыб и их массовую гибель.

Сегодня ученые могут находить подобные "невидимые" яды двумя путями, используя громоздкие и дорогие масс-спектрометры, и относительно дешевые, но трудоемкие и неторопливые методы иммуноферментного или иммунохроматографического анализа (ИХА). И то, и другое нельзя провести за пределами лабораторий, что сильно ограничивает их применимость и не позволяет проводить подобные замеры в оперативном режиме. 

Ученые создали наночастицы, позволяющие очищать воду от нефти при помощи магнитов
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Физики научились очищать воду от нефти с помощью наночастиц и магнитов

Гутенева и ее коллеги из МФТИ, НИЯУ МИФИ и Института общей физики РАН решили эти проблемы, создав особые магнитные метки, "прилипающие" к нужным молекулам и позволяющие вылавливать и идентифицировать их даже в том случае, если они присутствуют в растворе в единичных количествах.

По принципам работы, как отмечает пресс-служба Физтеха, она напоминает ИХА, но проводится несколько иначе. Получив метки нужного типа, ученые соединяют их с антителами и добавляют их в образец крови или других биоматериалов, в котором может присутствовать яд, гормон или другие интересные молекулы.

Эти антитела "цепляются" за подобные вещества, а также соединяются с другими синтетическими молекулами, необходимыми для того, чтобы вся эта конструкция могла "зацепиться" за тестовые полоски, наполненные специальным сорбентом.  

Ящик с яблоками
© Fotolia / ShiningBlack
Ученые рассказали, как нужно правильно мыть яблоки

Их появление особым образом меняет то, как эти полоски реагируют на магнитные поля, что позволяет находить даже самые небольшие следы ядов или гормонов. Их масса, как показали опыты на образцах крови и гормоне щитовидной железы, не превышает нескольких миллионных долей нанограмма, что в сотни раз лучше, чем чувствительность ИХА или ИФА.

Что самое важное, вся эта процедура проделывается всего за 30 минут и для ее реализации не нужна лаборатория или сложные и дорогие реагенты. Все это, как надеются ученые, поможет их разработке быстрее проникнуть в повседневную жизнь людей и другие химические лаборатории.


Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена