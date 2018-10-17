"Сколково", Bayer и Роспатент будут развивать защиту прав в биотехнологиях

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", компания Bayer и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) будут развивать защиту прав интеллектуальной собственности инновационных проектов в области биотехнологий. Соответствующий документ был подписан в ходе московского международного форума "Открытые инновации", говорится в релизе "Сколково".

Меморандум, подписанный сторонами, предполагает развитие компетенций и грамотности по эффективной защите прав на интеллектуальную собственность в области биотехнологий, а также создание благоприятной среды и повышение конкурентоспособности инновационных стартапов РФ для их последующего выхода на международные рынки.

В рамках сотрудничества Bayer и "Cколково" запустили конкурс Patents Power для перспективных инновационных проектов по направлениям кардиология, онкология, гинекология и офтальмология. Отобранным проектам будет оказана экспертная и грантовая поддержка.

Финал конкурса, а также образовательная программа в области интеллектуальной собственности состоятся 1-2 ноября в Инновационном центре "Сколково". Трое победителей получат гранты в размере 700 тысяч рублей от компании Bayer.

"Я уверен, что такие инициативы, как Patents Power, позволят успешно демонстрировать достижения российских стартапов на международной арене и станут проводником создания благоприятной инновационной среды для биомедицинских вызовов. Подписание настоящего меморандума станет новым шагом в истории плодотворного сотрудничества Bayer и Инновационного центра "Сколково", — приводятся в сообщении слова председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".