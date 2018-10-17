Продолжительность жизни может резко упасть к 2040 году, заявляют ученые

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Эпидемии ВИЧ, диабета, ожирения и загрязнение воздуха могут значительно снизить среднюю продолжительность жизни в мире к середине столетия. К такому выводу пришли эксперты ООН, опубликовавшие статью в журнале Lancet.
Новые лидеры
Продолжительность человеческой жизни не имеет постоянного значения – до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня в большинстве стран мира люди живут больше 60 лет, и свыше 80 лет – в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и развитой медициной.
Ученые начали задумываться, как появление "супермикробов", распространение диабета, ожирения и других болезней, связанных с нарушениями обмена веществ, будут влиять на продолжительность жизни в последующие десятилетия.
Форман и его коллеги, в том числе ведущие эксперты ООН и ВОЗ, всесторонне изучили "болезни будущего" и попытались понять, как они повлияют на типичные сроки жизни человека в двух сотнях стран в 2040 году.
Расчеты показали большой разброс в вероятных сценариях развития события. Средняя продолжительность жизни может как вырасти на 5 лет за это время в среднем по Земле, так и упасть на примерно то же значение. Еще сильнее различались максимальные и минимальные показатели для отдельных стран мира, однако общие тренды ученым все же удалось "выловить".
К примеру, наибольшего прогресса достигнут в Китае, где люди начнут жить примерно на 5,6 года дольше, чем сегодня. КНР поднимется на 39 строчку в рейтинге стран-долгожителей. Аналогичных успехов достигнет Сирия — она перейдет с 137 на 80 строчку в том случае, если текущий конфликт в арабской республике будет разрешен.
Конец американского века
Хуже всего ситуация будет развиваться в Палестинской автономии. Она опустится с 114 на 152 место в рейтинге долгожительства. Крайне неожиданным образом, почти столь же сильно ухудшится положение Соединенных Штатов. Америка официально "вылетит" из блока развитых стран и опустится с 44 на 64 строчку, а ее граждане начнут жить на два года меньше.
Положение других стран-долгожителей сильно не изменится. Япония уступит первое место Испании, а в десятку ворвется Португалия, занимающая сейчас 23 строчку. При "плохом" сценарии продолжительность жизни во всех странах из топ-10, кроме Японии и Испании, снизится примерно на год.
Россия в этом рейтинге, как показывают расчеты ученых, улучшит свое положение и при хороших, и при плохих сценариях развития событий. В первом случае она перейдет с 123 на 105 место и получит примерно 10 лет дополнительной жизни, а во втором – переместится с 123 на 112 позицию, и приобретет 1,5 года жизни.
Все негативные изменения, как отмечают Форман и его коллеги, будут связаны с распространением ВИЧ в развивающихся странах, а также различных незаразных болезней в развитых странах. Многие из них, к примеру, хроническая обструкционная болезнь легких, диабет, а также нарушения в работе почек и болезнь Аьцгеймера, прочно обоснуются в "десятке" ведущих причин смерти к середине столетия.
Таким образом, борьба с ними станет главной задачей для медиков и ученых в ближайшие годы.