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РИА Наука
РИА Наука

Продолжительность жизни может резко упасть к 2040 году, заявляют ученые

(обновлено: 15:04 17.10.2018)
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© AP Photo / Jae C. HongБездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой в автобусе в Лос-АнджелесеБездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой в автобусе в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Эпидемии ВИЧ, диабета, ожирения и загрязнение воздуха могут значительно снизить среднюю продолжительность жизни в мире к середине столетия. К такому выводу пришли эксперты ООН, опубликовавшие статью в журнале Lancet

Пенсионеры в парке Сокольники. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Продолжительность жизни в России к 2030 году превысит 80 лет
"Не стоит думать, что это обязательно произойдет – существует множество траекторий развития систем здравоохранения мира, каждая из которых имеет достаточно широкий разброс. Наша судьба, иными словами, зависит от того, как хорошо мы решим текущие ключевые проблемы, сильнее всего влияющие на здоровье людей сегодня и в будущем", — заявил Кайл Форман (Kyle Foreman) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Новые лидеры

Продолжительность человеческой жизни не имеет постоянного значения – до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня в большинстве стран мира люди живут больше 60 лет, и свыше 80 лет – в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и развитой медициной.

Секрет долголетия – в гармонии с миром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученые начали задумываться, как появление "супермикробов", распространение диабета, ожирения и других болезней, связанных с нарушениями обмена веществ, будут влиять на продолжительность жизни в последующие десятилетия.

Форман и его коллеги, в том числе ведущие эксперты ООН и ВОЗ, всесторонне изучили "болезни будущего" и попытались понять, как они повлияют на типичные сроки жизни человека в двух сотнях стран в 2040 году.

Расчеты показали большой разброс в вероятных сценариях развития события. Средняя продолжительность жизни может как вырасти на 5 лет за это время в среднем по Земле, так и упасть на примерно то же значение. Еще сильнее различались максимальные и минимальные показатели для отдельных стран мира, однако общие тренды ученым все же удалось "выловить".

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России

К примеру, наибольшего прогресса достигнут в Китае, где люди начнут жить примерно на 5,6 года дольше, чем сегодня. КНР поднимется на 39 строчку в рейтинге стран-долгожителей. Аналогичных успехов достигнет Сирия — она перейдет с 137 на 80 строчку в том случае, если текущий конфликт в арабской республике будет разрешен.

Конец американского века

Хуже всего ситуация будет развиваться в Палестинской автономии. Она опустится с 114 на 152 место в рейтинге долгожительства. Крайне неожиданным образом, почти столь же сильно ухудшится положение Соединенных Штатов. Америка официально "вылетит" из блока развитых стран и опустится с 44 на 64 строчку, а ее граждане начнут жить на два года меньше.

Положение других стран-долгожителей сильно не изменится. Япония уступит первое место Испании, а в десятку ворвется Португалия, занимающая сейчас 23 строчку. При "плохом" сценарии продолжительность жизни во всех странах из топ-10, кроме Японии и Испании, снизится примерно на год. 

Эпидемия ВИЧ в России
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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Россия в этом рейтинге, как показывают расчеты ученых, улучшит свое положение и при хороших, и при плохих сценариях развития событий. В первом случае она перейдет с 123 на 105 место и получит примерно 10 лет дополнительной жизни, а во втором – переместится с 123 на 112 позицию, и приобретет 1,5 года жизни.

Все негативные изменения, как отмечают Форман и его коллеги, будут связаны с распространением ВИЧ в развивающихся странах, а также различных незаразных болезней в развитых странах. Многие из них, к примеру, хроническая обструкционная болезнь легких, диабет, а также нарушения в работе почек и болезнь Аьцгеймера, прочно обоснуются в "десятке" ведущих причин смерти к середине столетия.

Таким образом, борьба с ними станет главной задачей для медиков и ученых в ближайшие годы.

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