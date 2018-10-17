Командир аварийного "Союза" высоко оценил действия астронавта Хейга

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 17 окт — РИА Новости. Командир аварийного "Союза МС-10" Алексей Овчинин рассказал, что его коллега по экипажу американец Ник Хейг действовал профессионально и хладнокровно во время баллистического спуска их корабля.

"Мой напарник Ник Хейг действовал грамотно, хладнокровно… Я не видел, чтобы у него было чувство страха… Видно было, что он тоже владеет ситуацией", — сказал Овчинин на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

По его словам, Хейг вел диалог с Землей и давал всю необходимую информацию. Кроме того, ему удалось контролировать расстояние до Земли, чтобы подготовиться к посадке.

"Ему это удалось, он каким-то образом поворачивал голову, смотрел в иллюминатор", — добавил Овчинин.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.