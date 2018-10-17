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Астронавт: включение Китая в программу МКС поможет спасти станцию

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© AFP 2018Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР. 15 сентября 2016Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР. 15 сентября 2016
© AFP 2018
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Упорный отказ США допускать Китай в программу МКС может стать одной из причин усугубления ситуации на борту станции, связанной с аварией при запуске "Союза МС-10" и возможной перспективой ее оставления без экипажа, заявил бывший астронавт Лерой Чиао.

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский космонавт рассказал, что чувствовал во время аварии на "Союзе"
"Все участники программы сейчас столкнулись с общей проблемой. Начиная с 2011 года, когда была закрыта программа "Шаттл", единственным средством для доставки экипажа на борт МКС и его возвращения на Землю были российские "Союзы", чьи полеты сейчас были приостановлены. Эта ситуация сложилась совсем не случайно, а из-за нескольких неправильных политических решений в США", — заявил Чиао.

В прошлый четверг произошла авария во время запуска космического корабля "Союз МС-10" в космос. На его борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Автоматические системы спасения спасли жизнь космонавту и астронавту, отделив корабль от ракеты-носителя "Союз-ФГ" в тот момент, когда произошел сбой при сбросе ее боковых ускорителей. Капсула с экипажем успешно приземлилась в 25 километрах от казахстанского города Жезказган, где ее успешно локализовали и эвакуировали спасатели.

Руководство НАСА и Роскосмоса пообещало провести расследование инцидента в самые кратчайшие сроки, а все запуски "Союзов" были временно приостановлены. Как надеются обе стороны, полеты в космос будут возобновлены до конца года, когда сроки работы корабля "Союз МС-09", состыкованного с МКС, подойдут к концу. 

Крис Хадфилд. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий/ POOL AP
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Астронавт: экипаж МКС застрял на станции на "неопределенно долгое время"

Невозобновление полетов российских кораблей, как отметил Чиао, поставит перед руководством программы крайне сложный вопрос – оставить ли текущий экипаж станции на ее борту до ликвидации всех проблем с "Союзами", или же эвакуировать их и лишиться полного контроля над МКС. Последнее, по мнению астронавта, поставит существование станции под серьезную угрозу.

"Если на МКС не будет экипажа, у станции появится масса проблем. Почему? Когда на станции есть люди, они непрерывно следят за ее положением, проводя различные маневры для поддержания высоты ее полета. Если же людей там не будет, то при первой же проблеме МКС потеряет связь с Землей и ЦУП не сможет управлять ее перемещениями. Солнечные батареи станции отвернутся от Солнца, ее аккумуляторы разрядятся и она медленно умрет", — продолжает бывший пилот "Шаттла". 

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Инцидент с "Союзом" нанес репутационный ущерб России, заявили в Совфеде

Вдобавок, как отметил бывший командир МКС, эвакуация экипажа станции может породить еще одно крайне неприятное последствие. Если она начнет неконтролируемо вращаться вокруг своей оси, то ни один корабль не сможет состыковаться с ней, не подвергая риску космонавтов, и ликвидировать все проблемы в работе. 

"И Россия, и Канада неоднократно предлагали включить Китай и его космический корабль Шэньчжоу в программу МКС. Это помогло бы решить текущие проблемы, однако синофобия и близорукость некоторых членов Конгресса помешали реализации этих предложений. На самом деле, текущая ситуация – продукт целой цепочки подобных недальновидных решений, которая тянется уже 14 лет", — заключил астронавт.

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