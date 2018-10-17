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РИА Наука

Вся подноготная: что ногти могут рассказать о здоровье

(обновлено: 08:22 17.10.2018)
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© Depositphotos / kikovicДевушки демонстрируют маникюрДевушки демонстрируют маникюр
© Depositphotos / kikovic
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Много миллионов лет назад наши предки избавились от когтей — верного признака хищного образа жизни — и приобрели тонкие прозрачные пластинки на кончиках пальцев. По сути, это мертвая ткань, но без нее мы не можем в полной мере ощутить мелкие предметы. Как появились ногти и что они способны рассказать о здоровье человека — в материале РИА Новости.

С младых ногтей

Кисть австралопитека седиба по сравнению с человеческой
© Фото : Peter Schmid
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В октябре 2011 года исследовательская группа под руководством Кеннета Роуза из Университета Флориды (США) описала 25 ископаемых останков приматов Teilhardina brandti. В распоряжении ученых оказались фрагменты нижних и верхних челюстей, нижних конечностей и верхние фаланги пальцев с сохранившимися на них почти человеческими плоскими ногтями. Это самые древние ногти. Их возраст примерно 55 миллионов лет.

Почему наши далекие предки отказались от когтей — закругленных кератиновых выростов на концах пальцев? Ими очень удобно рвать и царапать, но, как предположили ученые, они оказываются помехой для зверей, живущих на деревьях и активно использующих передние конечности.

Тем, кто балансирует на ветвях и манипулирует мелкими объектами, чувствительные подушечки на кончиках пальцев нужнее, чем смертоносный коготь.

"Главная функция ногтей, конечно, защитная. Они оберегают дистальные фаланги, особенно нервные окончания, от травматизации. С другой стороны, благодаря им увеличивается тактильная чувствительность. То есть мы лучше ощущаем предметы. Когда человек лишается ногтевой пластины хотя бы на одном пальце, он хуже осязает мелкие объекты. Вероятная причина — находящиеся в матрице ногтя клетки, способные влиять на тактильную чувствительность. Речь в первую очередь о клетках Меркеля, воспринимающих раздражение от соприкосновения с предметами и передающих их чувствительным клеткам спинальных ганглиев. Важно понимать, что ногти только усиливают осязание, но сами по себе они нечувствительны, потому что ногтевая пластина состоит из рогового вещества. Его обычно называют мертвым, потому что его клетки лишены ядер. Поэтому, в частности, ногти не больно подстригать", — объясняет Иван Максимов, практикующий врач-дерматовенеролог, сотрудник кафедры кожных и венерических болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Отказ от когтей растянулся у приматов на несколько десятков миллионов лет. Как установила международная команда ученых, у примата тейярдина, помимо плоских ногтей, на одном пальце был длинный острый коготь для груминга — ухода за шерстью. Вероятно, ногти эволюционно закрепились, когда приматы стали образовывать сложные сообщества и помогать друг другу вычесывать шерсть, выискивать в ней мелких насекомых. Необходимость в собственном приспособлении для груминга просто отпала.

© CC0 / Mathias AppelУ современных лемуров на задних конечностях сохранился коготь, которым животные вычесывают себе шерсть. Ученые предполагают, что таким же образом свой единственный коготь использовала Teilhardina brandti. Впоследствии, когда наши далекие предки стали образовывать сложные сообщества и помогать друг другу вычесывать шерсть, надобность в собственном инструменте для груминга отпала. Коготь сменился плоским ногтем
© CC0 / Mathias Appel
У современных лемуров на задних конечностях сохранился коготь, которым животные вычесывают себе шерсть. Ученые предполагают, что таким же образом свой единственный коготь использовала Teilhardina brandti. Впоследствии, когда наши далекие предки стали образовывать сложные сообщества и помогать друг другу вычесывать шерсть, надобность в собственном инструменте для груминга отпала. Коготь сменился плоским ногтем

Как растет ноготь

Шридхар Чиллал подстриг ногти спустя 66 лет в Нью-Йорке, США. 11 июля 2018
© REUTERS / Lucas Jackson
Индиец, 66 лет отращивавший ногти, состриг их
В основании ногтевой пластины находится особая зона роста — матрица, где  клетки активно делятся. Однако образующиеся в процессе деления новые клетки с самого начала работают в режиме самоуничтожения. Производимый ими структурный белок кератин настолько прочный и непроницаемый, что разрушает связи между различными частями клеток, в результате чего они умирают. Новые же, появившиеся в процессе деления, выталкивают "мертвецов" вперед — так ноготь растет.

"Чешуйки с верхнего слоя кожи и те, из которых состоит ноготь, фактически одни и те же. Только в ногте они более плотно укомплектованы, расположены слоями с прослойками жира и воды. В результате формируются такие признаки, как твердость, прочность, заостренность, гибкость и эластичность ногтя", — уточняет Иван Максимов.

Зеркало здоровья

Маникюр. Архивное фото
© Fotolia / ANRi Photo
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Структуру ногтей нарушают различные заболевания, в том числе грибковые. Пластины становятся ломкими и начинают слоиться. Это случается при частом контакте с моющими веществами, водой, иногда так проявляются кожные болезни. Кроме того, расслаивающиеся ногти могут свидетельствовать о нарушениях в работе эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Если ногти стали волнистыми, то дело, скорее всего, не в болезни, а в неправильном маникюре, когда при полном удалении кутикулы постоянно травмируется дистальная часть матрицы (лунка в виде полумесяца), ответственная за форму ногтевой пластины. Небольшие углубления на поверхности ногтя с отслоением пластины (если, конечно, это не травма) указывают на псориаз, а широкие черные полосы — повод обратиться к онкологу.

© Depositphotos / SakurraСтроение ногтя
© Depositphotos / Sakurra
Строение ногтя

"В моей практике был пациент, у которого несколько лет не могли определить онкологию, хотя картина заболевания была очень характерная. Когда он обратился к нам в университетскую клинику (хотел исключить грибковое заболевание), я сразу же обратил внимание на широкую черную полосу на ногте большого пальца. Это оказалась подногтевая меланома — очень неприятный вид злокачественного новообразования", — объясняет врач.

О состоянии здоровья расскажет и цвет ногтей. При болезнях сердца ногти приобретают сиренево-розовый оттенок. Полностью белые ногти — значит, проблемы с печенью и почками. Если же ногти внезапно стали коричневыми, то, скорее всего, это побочный эффект от приема лекарств — тетрациклина, противомалярийных препаратов, ацикловира.

Микробный рай

Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Giovanni_Cancemi
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"Ко мне в последнее время приходят пациентки с ногтями зеленого цвета. Чаще всего это симптом бактериальной инфекции ногтевой пластины. Дело в том, что у нас на ногтях живет великое множество микроорганизмов, в том числе патогенных. Обычно они не доставляют никаких неприятностей. Если же при маникюре ногти плохо обработали антисептиком (а избавиться от всех микробов на руках невозможно, поэтому, кстати, врачи в операционной всегда в перчатках), то условно патогенные микроорганизмы оказываются закрыты толстым слоем геля или шеллака. Для синегнойной палочки, в частности, это большая удача — ей достаточно пары недель, чтобы внедриться в ноготь и вызвать инфекционный процесс", — рассказывает Иван Максимов.

Кроме синегнойной палочки, на ногтях живут стафилококки, кишечная палочка, коринеформные бактерии и грибы. Их число не зависит от того, накрашены ногти или нет, но резко увеличивается вместе с длиной ногтя. Именно поэтому американские ученые, анализирующие причины резкого повышения младенческой смертности в одной из больниц Оклахомы (США), рекомендовали всем медработникам носить натуральные короткие ногти.

А вот канадские исследователи считают, что ногтевая микробиота — незаменимый помощник в предотвращении аллергий. Изучив истории болезни и особенности развития более тысячи людей, родившихся в городе Данидин (Новая Зеландия) в 1972 и 1973 годах, ученые выяснили, что дети, привыкшие грызть ногти, на 28 процентов реже страдали от аллергий, чем их более воспитанные сверстники.

Другая вредная привычка — сосание пальцев — снижала риск развития аллергических реакций на 58 процентов. Впрочем, взрослым грызть ногти и сосать пальцы не стоит, потому что микробная профилактика аллергии эффективна только в раннем возрасте.

Топливо будущего
© РИА Новости / Олег Иванов
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