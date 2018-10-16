"Роскосмос" анонсировал решение о работах по созданию сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" в среду на совещании в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре примет решение по организации работ по созданию сверхтяжелой ракеты, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Делегация Госкорпорации "Роскосмос" во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным во время представительного совещания в РКЦ "Прогресс" примет решение об организации работ по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого классов", — говорится в сообщении.

Сверхтяжелая ракета предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту около 100 тонн груза. Она необходима для организации пилотируемых полетов в дальний космос — к Луне и Марсу, либо развертыванию на околоземной орбите крупных объектов.