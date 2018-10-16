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Ученые: вредные привычки отца отражаются на интеллекте его детей и внуков

(обновлено: 21:05 16.10.2018)
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© Depositphotos / belchonockМужчина сжимает пачку сигаретМужчина сжимает пачку сигарет
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Дети и внуки отцов-курильщиков могут страдать от заметного падения в уровне IQ и интеллектуальных способностей, заявляют ученые, проводившие опыты на "курящих" мышах. Их выводы были представлены в журнале PLoS Biology.

Отец с сыном. Архивное фото
© Fotolia / pressmaster
Ученые: возраст и привычки отца отражаются на здоровье его детей
"Большинство курильщиков сегодня — мужчины, что делает наше открытие особенно важным для защиты здоровья ее населения. Вдобавок, оно в очередной раз подчеркивает то, что мы должны изучать не только то, как курение влияет на здоровье будущих матерей, но и отцов", — рассказывает Прадип Бхиде (Pradeep Bhide) из университета Флориды в Таллахасси (США).

Геном людей и всех других живых существ с обособленным клеточным ядром упакован в особые белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на "считываемость" отдельных генов, повышая или понижая их активность в различных тканях и клетках.

За последние пять лет генетики нашли множество намеков на того, что эта "обертка" ДНК участвует в передаче информации между поколениями и позволяет животным и растениям быстрее приспосабливаться к новым условиям среды. Проблемы с "перезаписью" особых меток на ее поверхности оказались связаны с предрасположенностью к суицидам, вредным привычкам и наркомании.

Бхиде и его коллеги открыли еще одну необычную связь между этими метками, вредными привычками и жизнью последующих поколений людей или животных, наблюдая за тем, как регулярное употребление небольших доз никотина крысами-самцами влияло на жизнь их потомства и внуков.

Так художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНК
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
Ученые: информация о массе отца передается со спермой его ребенку

В прошлом, биологи уже замечали, что никотин особым образом меняет структуру подобных меток в яйцеклетках курящих матерей, делая их детей более предрасположенными к развитию синдрома дефицита внимания и других расстройств поведения. Авторы статьи решили проверить, будет ли происходить нечто подобное в том случае, если курильщиком является не мать, а отец ребенка.

Для этого ученые вырастили две группы самцов, одна из которых пила нормальную воду, а другие – раствор никотина – на протяжении примерно 12 недель. Его доза, как отмечают биологи, примерно соответствовала тому, как много этого вещества попадает в организм умеренно курящих людей каждый день.

После этого Бхиде и его коллеги скрестили этих мышей с самками, никогда не употреблявшими табак или чистый никотин, и проследили за тем, как росли и развивались их детеныши. После того, как те выросли, ученые скрестили их с еще одним поколением "чистых" самок, и провели аналогичные наблюдения. 

Так художник представил себе молекулу ДНК, которая бомбардируется ультрафиолетом
© Yale University
Ученые поняли, как вредные привычки отца влияют на работу ДНК детей

И в том, и в другом случае, как отмечают биологи, они зафиксировали серьезные отклонения в уровне развития интеллекта – дети и внуки "курильщиков" значительно дольше искали выход из лабиринта, куда их высаживали ученые, и гораздо хуже запоминали его положение, чем их сородичи из "некурящих" пар.

Эти изменения, как предполагают исследователи, были связаны с серьезными сдвигами в концентрации дофамина, гормона удовольствия, и ряда других сигнальных молекул в мозге этих мышей. Подобные аномалии, в свою очередь, были связаны с появлением дополнительных эпигенетических меток на поверхности генов, управляющих работой дофаминовых рецепторов в ДНК их отца или дедушки.

Подобные результаты опытов, как полагают ученые, говорят о том, что схожие изменения могут происходить и в организме детей и внуков курильщиков. Они планируют проверить это в ближайшее время.


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