Астронавт аварийного "Союза" рассказал о помощи космонавта Овчинина

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Астронавт НАСА Ник Хейг рассказал, что во время аварии "Союза" большую помощь и поддержку ему оказал опытный российский космонавт Алексей Овчинин.

Хейг также описал впечатления от аварийного старта, сообщив, что многолетняя подготовка позволила надлежащим образом справиться с ситуацией. Выступление астронавта транслируется на сайте НАСА.

Хейг заверил, что готов к новым полетам в космос, несмотря на неудачный дебют из-за аварии российского "Союза". "Совершенно точно, я готов лететь", — сказал астронавт, который накануне вернулся в Хьюстон.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.