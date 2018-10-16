Оператор пусков российской ракеты "Рокот" приостановил работу

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Провайдер пусков ракет легкого класса "Рокот" на международном рынке — совместная российско-европейская компания "Еврокот" — приостановил свою деятельность, сообщается на сайте компании.

"В настоящее время деятельность компании остановлена до дальнейших уведомлений. Таким образом "Еврокот" не может принимать заявки на запуски, запросы на трудоустройство или стажировки", — говорится в сообщении.

Описание компании на сайте приводится в прошедшем времени, в частности, указывается, что она "выполняла запуски спутников на низкую околоземную орбиту".

Eurockot Launch Services GmbH базируется в Бремене (Германия). Это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева.

Ранее сообщалось, что до конца эксплуатации ракеты "Рокот" осталось провести несколько пусков в рамках российской космической программы. Проблемы с комплектующими возникли после 2014 года, поскольку в ракете используется система управления украинского производства. В настоящее время для коммерческих программ рассматривается возможность создания проекта "Рокот-2", в котором вместо украинской системы управления планируется использовать российскую версию. Для госзаказчиков в лице Минобороны создается легкая ракета "Ангара-1.2".

Последний на сегодняшний день пуск "Рокота" в интересах Минобороны России был проведен в 2016 году. В 2017 и 2018 годах проведено два пуска в интересах Европейского космического агентства.

"Рокот" является гражданской версией ракеты РС-18 (по классификации НАТО — "Стилет"). Ракета используется для коммерческих запусков с 2000 года. С 2005 года началась ее эксплуатация по федеральным программам. За этот период с космодрома Плесецк было осуществлено 28 пусков "Рокота", который вывел на орбиту около 70 космических аппаратов.