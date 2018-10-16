В РКК "Энергия" рассказали, какие системы спасли жизнь космонавтам "Союза"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 окт — РИА Новости. Благополучному исходу аварии с "Союзом МС-10" способствовало включение двух систем: аварийного спасения и управления, рассказали в РКК "Энергия" — компании-производителе космического корабля.

"На высоте, на которой мы были, там уже включилась система управления", — сообщил журналистам во вторник заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов "Энергии" Игорь Хамиц.

По его словам, если бы авария произошла раньше, системе аварийного спасения потребовалось бы выполнить лишь одну задачу — вывести корабль на высоту, достаточную для того, чтобы при спуске успел раскрыться парашют.

В данном случае собственной системе корабля пришлось сначала задать ему нужную ориентацию для безопасного спуска.

При этом Хамиц напомнил, что за всю историю пусков пилотируемых "Союзов", аварийными были лишь три старта из более чем двухсот. Он отметил, что аварии происходили на разных этапах, поэтому одинаковыми их считать нельзя.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

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Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".