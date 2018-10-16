Найденная в Помпеях надпись может скорректировать дату извержения Везувия

РИМ, 16 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Находка, обнаруженная на стене дома в древнеримском городе Помпеи, может заставить историков скорректировать дату катастрофического извержения вулкана Везувий почти на два месяца позже, говорится в публикации газета La Repubblica.

В небольшой надписи, оставленной углем в одной из комнат так называемого "Дома с садом", значится дата "16-й день до ноябрьских календ" — дня, который в древнеримской традиции обозначал первый день нового месяца. То есть неизвестный говорил о 17 октября.

Как считается, в комнате шел ремонт, который успел закончиться в двух других помещениях дома. Таким образом, отмечает издание, надпись была сделана за неделю до трагедии, которая, согласно одной из теорий, произошла 24 октября, а не августа. В пользу этой версии говорит и тот факт, что такой недолговечный материал, как древесный уголь, не мог бы сохраниться на стене с предыдущего года.

Открытие уже получило оценку со стороны министра культуры Италии Альберто Бонисоли, который должен лично ознакомиться с ним уже во вторник.

"Это невероятная находка, которая поддерживает теории о том, что извержение могло произойти после 24 августа", — сказал министр.

Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году. Сейчас этот археологический заповедник является одним из самых посещаемых объектов культурного наследия в Италии.