Кесарево сечение может нарушать развитие мозга младенца, заявляют ученые

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Биологи обнаружили, что кесарево сечение необычным образом влияет на формирование и рост мозга мышат уже после их рождения, способствуя массовой смерти нейронов. К такому выводу пришли биологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

"Многие врачи сегодня связывают кесарево сечение с нарушениями в режиме сна и в эмоциональном развитии ребенка, а также с формированием дефицита внимания. Наши наблюдения раскрыли возможную причину того, почему это происходит", — пишут Нэнси Форджер (Nancy Forger) и ее коллеги из университета Джорджии в Атланте (США).

В последние годы ученые активно заинтересовались тем, как различные "изобретения цивилизации", связанные с продолжением рода и выращиванием детей, влияют на развитие ребенка. Эти исследования уже показали, что многие из этих приемов не всегда позитивно влияют на развитие грудничков и ясельников.

К примеру, исследования последних лет показывают, что грудное молоко и сам акт кормления несет массу пользы для детей – оно улучшает работу иммунной системы и нормализует микрофлору кишечника младенцев, повышает их IQ в будущем и делает их более приспособленными к жизни. Всего этого лишены младенцы, вскармливаемые сухими смесями.

Форджер и ее коллеги раскрыли негативные черты еще одного популярного "плода цивилизации", кесарева сечения, расследуя популярные сегодня в медицинских кругах истории о том, что эта медицинская процедура вызывает задержки в развитии мозга и массу других проблем у ребенка после его рождения.

Для проверки подобных заявлений ученые провели серию экспериментов на беременных мышах и их потомстве, часть из которого появилась на свет нормальным путем, а остальные – пережили мышиный аналог кесарева сечения.

Ее команду, как отмечает Форджер, интересовало две вещи – скорость гибели "лишних" нервных клеток после выхода плода на свет и то, как менялась работа "центра инфекций" в гипоталамусе, в ответ на массовую смерть нейронов и первый контакт с микробами и вирусами.

Как подчеркивают ученые, гибель нейронов сразу после выхода ребенка на свет и чрезмерная активация гипоталамуса в это же время – вполне нормальные явления для первых часов жизни новорожденного. Так организм обучается борьбе с инфекциями и формирует первичные цепочки нервных клеток, избавляясь от ненужных телец.

Этот процесс нарушается при хирургическом вмешательстве в процесс деторождения. В таком случае, как показали наблюдения за мышатами, нейроны продолжали гибнуть в некоторых регионах мозгах новорожденных грызунов еще три дня, а их иммунитет не мог "устаканиться" на протяжении достаточно долгого времени.

Подобные нарушения заметно повлияли на жизнь и поведение мышат – характер их ультразвукового "плача" сильно изменился, и они начали набирать массу быстрее, чем их сверстники, родившиеся нормальным путем. Нечто похожее, как отмечают исследователи, наблюдается и среди новорожденных детей.

Сегодня, по словам Форджер, примерно 30% детей в США появляется на свет при помощи кесарева сечения, причем во многих случаях эта процедура была обусловлена не необходимостью, а пожеланием самих родителей. Результаты опытов заставляют задуматься о том, насколько это допустимо с медицинской точки зрения, заключают ученые.