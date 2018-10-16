Результаты работы комиссии по аварии "Союза" представят на следующей неделе

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Предварительные результаты работы комиссии по аварии ракеты "Союз-ФГ" будут известны к концу следующей недели, заявил во вторник исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Ранее сообщалось, что результаты будут готовы к 20-м числам октября.

"Предварительные результаты ожидаются где-то на следующей неделе, наверное, к концу следующей недели", — сказал Крикалев телеканалу RT.

Он добавил, что "матчасть, которую нашли в Казахстане, сейчас привезли, с ней работают специалисты".

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.