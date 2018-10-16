МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Наблюдения за работой мозга собак подтвердили, они умеют различать слова и способны запоминать их смысл. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Frontiers in Neuroscience.

"Мы давно знаем, что собаки понимают некоторые аспекты человеческого языка, так как могут научиться исполнять различные команды. С другой стороны, наблюдения коллег показывают, что собаки могут использовать различные невербальные зацепки – к примеру, взгляд, жесты или эмоции — для понимания речи хозяев", — рассказывает Грегори Бернс (Gregory Berns) из университета Эмори в Атланте (США).

Собак долгое время считали своеобразными "машинами Павлова" – по сути биороботами, главная цель которых заключается в поиске пищи и размножении. Владелец в таком случае выступает для них в роли кормушки, а не другого живого существа. Сравнительно недавно эти представления стали подвергать критике, и многие психологи и биологи считают, что общение с человеком само по себе играет важную роль в жизни собак.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, произносимых хозяевами. Оказалось, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых людей. Вдобавок собаки способны запоминать ненужную информацию и использовать ее при общении с хозяином.

Бернс и его коллеги проверили результаты этих наблюдений, для чего собрали группу из дюжины собак разных пород и их хозяев. Добровольцев просили научить питомцев приносить один из двух произвольных предметов (к примеру, плюшевую игрушку или резиновый мячик), откликаясь на их названия.

Когда все псы обучились этому трюку, биологи пригласили хозяев в лабораторию, и проверили, как меняется работа мозга собак в тот момент, когда им называют эти предметы и показывают их. Вдобавок добровольцы произносили различную абракадабру, похожую по звучанию на эти слова, и показывали незнакомые объекты.

Сравнивая изображения, которые получал магнитно-резонансный томограф, ученые надеялись понять, сформировались ли в голове собак четкие ассоциации между названием известного предмета и им самим.

Иными словами, если пес понимает, что означает то или иное слово, то эти сигналы будут совпадать только при произнесении правильного набора звуков. Обратное говорило бы о том, что собаки не распознают человеческую речь и ориентируются на сами звуки или различные невербальные приметы, как это делал, к примеру, "говорящий" конь Ганс в начале XX века.

Как оказалось, различия в реакции на знакомые и незнакомые слова, а также абракадабру действительно есть. Это подтвердило, что собаки понимают смысл отдельных слов и связывают их с определенными предметами. С другой стороны, наблюдения раскрыли неожиданный феномен, который отличает собак от людей.

У них, как объясняют нейрофизиологи, мозг более активно реагировал на незнакомые слова, чем на знакомые, тогда как у людей обычно все происходит наоборот. Как предполагают Бернс и его коллеги, это может означать, что собакам просто нравится учиться и приносить удовольствие хозяину, выучивая новые команды.

Что интересно, ученым не удалось найти в мозге собак однозначный "центр речи" – некий аналог подобной структуры выявили лишь у половины четвероногих участников эксперимента. Как предполагают исследователи, эта неудача может быть обусловлена тем, что в опытах участвовали представители самых разных пород. Они проверят эту гипотезу в самое ближайшее время.