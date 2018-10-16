В Норвегии археологи обнаружили кладбище викингов и погребальный корабль

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Команда археологов обнаружила на юго-востоке Норвегии кладбище викингов и погребальный 20-метровый корабль на глубине полуметра, сообщается на сайте Норвежского института культурного наследия.

По данным института, корабль был обнаружен с помощью специально созданного георадара, который позволил оценить масштаб корабля и его форму, не проводя раскопок. Кроме того, ученым удалось выяснить, что нижняя часть корабля практически не повреждена.

Сообщается, что захоронения были обнаружены в сельскохозяйственном районе, при этом курган, под которым находился корабль, давно был вспахан. По данным института, ранее археологи нашли в Норвегии следы еще не менее восьми курганов.

Отмечается, что на данный момент ученые не планируют раскапывать обнаруженный корабль, однако намерены провести работы для составления подробной карты захоронений и оценки их состояния.