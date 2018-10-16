Глава Ariane Group рассказал о новой европейской ракете Ariane 6

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Новая европейская ракета-носитель Ariane 6 будет отвечать самым разным требованиям, в том числе будет пригодна для пилотируемых полетов, сообщил президент компании Ariane Group Ален Шармо в интервью газете Figaro.

"США превосходят Европу благодаря возобновлению с 2019 года пилотируемых полетов НАСА и компании Space X. Индия также превосходит Европу благодаря намеченной на 2022 год программе. Ariane 6 не задумывалась для осуществления этой цели, но она сможет адаптироваться", — заявил Шармо.

По его словам, главной целью Ariane Group является создание ракеты, которая будет гибкой в использовании, способной выполнять множество задач и заменить все нынешние ракеты-носители. Она сможет осуществлять "любые действия на любых орбитах" и выводить спутники массой от 50 килограммов до более чем пяти тонн.

Сообщается, что производство первой подобной ракеты начнется в конце 2018 года, а первый полет она совершит 16 июля 2020 года. Ariane 6 станет первой ракетой, способной модернизироваться со временем. На сегодняшний день проект оценивают в 4 миллиарда долларов, из которых 600 миллионов будут выделены на строительство новой стартовой площадки на космодроме Куру во Французской Гвиане.