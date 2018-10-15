Астронавт НАСА назвал перспективы сотрудничества России и США в космосе

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Инцидент с российским "Союзом" не повлияет на российско-американское сотрудничество в космосе, но усложнит на некоторое время доставку экипажей на МКС, считает астронавт НАСА Скотт Келли.

"Не думаю, что это (авария) будет иметь долгосрочный эффект (на взаимодействие двух стран в космосе). В краткосрочной перспективе это усложнит логистику на МКС", — сказал Келли РИА Новости в понедельник, комментируя недавний инцидент.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".

Скотт Келли совершил первый полет в космос в 1999 году, астронавт дважды летал на МКС на российских "Союзах" в 2010 и 2015 году. Келли является первым американцем, прожившим на орбите год, наряду с российским космонавтом Михаилом Корниенко он участвовал в проекте по изучению влияния невесомости на организм человека. В 2011 году был награжден медалью РФ "За заслуги в освоении космоса".