Астронавт НАСА назвал перспективы сотрудничества России и США в космосе

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Инцидент с российским "Союзом" не повлияет на российско-американское сотрудничество в космосе, но усложнит на некоторое время доставку экипажей на МКС, считает астронавт НАСА Скотт Келли.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".
Скотт Келли совершил первый полет в космос в 1999 году, астронавт дважды летал на МКС на российских "Союзах" в 2010 и 2015 году. Келли является первым американцем, прожившим на орбите год, наряду с российским космонавтом Михаилом Корниенко он участвовал в проекте по изучению влияния невесомости на организм человека. В 2011 году был награжден медалью РФ "За заслуги в освоении космоса".