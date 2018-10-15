Астронавт НАСА похвалил систему эвакуации "Союза"

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Астронавт НАСА Скотт Келли отметил, что система эвакуации "Союза" сработала прекрасно, и назвал безопасное возвращение экипажа "хорошей новостью".

"В целом "Союз" работал очень хорошо и был рабочей лошадкой по доставке людей в космос и обратно. В случае последнего старта определенно была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно и экипаж безопасно вернулся на Землю", — сказал РИА Новости Келли.

Скотт Келли совершил первый полет в космос в 1999 году, астронавт дважды в 2010 и 2015 году летал на МКС на российских "Союзах". Келли является первым американцем, прожившим на орбите год.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.