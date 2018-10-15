Астронавт НАСА рассказал о влиянии инцидента с "Союзом" на программу США

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Инцидент с российской ракетой-носителем "Союз" не сможет существенно "ускорить" американскую пилотируемую программу, считает астронавт НАСА Скотт Келли.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Поскольку американские пилотируемые космические корабли еще не летали раньше, возможно, (пилотируемая) программа не может быть значительно ускорена", — заявил астронавт РИА Новости.

Келли сомневается, что из-за этой аварии и ожидаемой задержки доставки следующего экипажа на МКС международные партнеры могут пересмотреть политику в отношении других стран, в частности, Китая, который, обладая возможностью запуска людей в космос, не является участником МКС. "В качестве ответа на эту нештатную ситуацию, вероятно, не будет существенных (изменений)", — сказал он.

Скотт Келли совершил первый полет в космос в 1999 году, астронавт дважды летал на МКС на российских "Союзах". Келли является первым американцем, прожившим на орбите год.

Пилотируемые корабли для НАСА разрабатывают частные компании SpaceX и Boeing. По последним данным, испытательный полет корабля компании SpaceX в беспилотном режиме пройдет в январе 2019 года, первый пилотируемый полет может состояться в июне. Беспилотный полет аппарата компании Boeing намечен на март, первый экипаж совершит полет в августе 2019 года. Специалисты не исключают, что сроки могут измениться.