Астронавт НАСА рассказал о влиянии инцидента с "Союзом" на программу США

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Инцидент с российской ракетой-носителем "Союз" не сможет существенно "ускорить" американскую пилотируемую программу, считает астронавт НАСА Скотт Келли.
"Поскольку американские пилотируемые космические корабли еще не летали раньше, возможно, (пилотируемая) программа не может быть значительно ускорена", — заявил астронавт РИА Новости.
Келли сомневается, что из-за этой аварии и ожидаемой задержки доставки следующего экипажа на МКС международные партнеры могут пересмотреть политику в отношении других стран, в частности, Китая, который, обладая возможностью запуска людей в космос, не является участником МКС. "В качестве ответа на эту нештатную ситуацию, вероятно, не будет существенных (изменений)", — сказал он.
Пилотируемые корабли для НАСА разрабатывают частные компании SpaceX и Boeing. По последним данным, испытательный полет корабля компании SpaceX в беспилотном режиме пройдет в январе 2019 года, первый пилотируемый полет может состояться в июне. Беспилотный полет аппарата компании Boeing намечен на март, первый экипаж совершит полет в августе 2019 года. Специалисты не исключают, что сроки могут измениться.