Евгений Кунин и Андрей Линде получили премию имени Гамова

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лауреатами премии имени Гамова, присуждаемой выдающимся русскоязычным ученым, работающим за рубежом, в этом году стали космолог Андрей Линде и молекулярный биолог Евгений Кунин. Об этом сообщает оргкомитет премии.
Премия была учреждена в 2015 году Российско-американской ассоциацией ученых (RASA) в память о выдающемся русско-американском физике, Георгии Антоновиче Гамове. Одна из ее главных целей — поощрение членов русскоязычной диаспоры за выдающиеся научные достижения. Церемония вручения премии состоится 3 ноября 2018 года в Вашингтоне во время ежегодной конференции RASA-USA.
Как отмечает оргкомитет премии, Евгений Кунин был награжден за "фундаментальный вклад в развитие эволюционной биологии", а Андрей Линде – за "разработку бесконечной инфляционной модели расширения Вселенной".
"У меня и моей лаборатории есть такие контакты с биологическим отделением "Сколтеха". Это хорошо работает и явно полезно обеим сторонам. Контакты между учеными абсолютно всех стран следует развивать максимально, и к счастью, возможности для этого пока неплохие", — добавил Кунин.
Евгений Кунин — руководитель группы эволюционной геномики в Национальном центре биотехнологической информации при Национальных институтах здоровья США, Андрей Линде — профессор физики Стэнфордского университета. Оба — выпускники МГУ имени Ломоносова и члены Национальной академии наук США.