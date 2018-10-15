Евгений Кунин и Андрей Линде получили премию имени Гамова

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лауреатами премии имени Гамова, присуждаемой выдающимся русскоязычным ученым, работающим за рубежом, в этом году стали космолог Андрей Линде и молекулярный биолог Евгений Кунин. Об этом сообщает оргкомитет премии.

© Фото : (С)Zosia Rostomian, Nic Ross, Springel et al, Virgo Consortium, Max Planck Institute for Astrophysics Крупнейшие черные дыры Вселенной подтвердили существование темной энергии

"Российская научная культура имеет богатые традиции. Очень важно, чтобы эти традиции и успехи, достигнутые ее представителями, не забывались, где бы носители этой традиции сейчас ни находились", — отметил Андрей Линде, комментируя получение награды.

Премия была учреждена в 2015 году Российско-американской ассоциацией ученых (RASA) в память о выдающемся русско-американском физике, Георгии Антоновиче Гамове. Одна из ее главных целей — поощрение членов русскоязычной диаспоры за выдающиеся научные достижения. Церемония вручения премии состоится 3 ноября 2018 года в Вашингтоне во время ежегодной конференции RASA-USA.

Как отмечает оргкомитет премии, Евгений Кунин был награжден за "фундаментальный вклад в развитие эволюционной биологии", а Андрей Линде – за "разработку бесконечной инфляционной модели расширения Вселенной".

"У меня и моей лаборатории есть такие контакты с биологическим отделением "Сколтеха". Это хорошо работает и явно полезно обеим сторонам. Контакты между учеными абсолютно всех стран следует развивать максимально, и к счастью, возможности для этого пока неплохие", — добавил Кунин.

Евгений Кунин — руководитель группы эволюционной геномики в Национальном центре биотехнологической информации при Национальных институтах здоровья США, Андрей Линде — профессор физики Стэнфордского университета. Оба — выпускники МГУ имени Ломоносова и члены Национальной академии наук США.



