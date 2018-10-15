Источник сообщил о наличии версии саботажа в расследовании аварии "Союза"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" не исключает версию преднамеренной порчи или недостаточной проверки не сработавшего в полете пирозамка на одном из боковых блоков ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Установлен факт несрабатывания пирозамка, открывающего клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального. Однако причины этого не ясны. Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа", — сказал собеседник агентства.

Другой источник рассказал, что из-за того, что дренажный клапан не сработал, боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени и вызвал взрыв. "Лишь благодаря системе аварийного спасения, вовремя распознавшей угрозу экипажу, космонавты были спасены", — сказал собеседник агентства.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".