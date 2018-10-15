МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" не успеет к 20 октября полностью выявить причину ЧП и разработать меры по недопущению аналогичных инцидентов в будущем, окончательные выводы будут озвучены позже, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Была поставлена задача оперативно разобраться в случившемся и к 20 октября представить отчет. К 20 числу будут готовы только предварительные результаты, окончательные выводы, разработка дополнительных методик проверок и контроля потребуют времени. Только после этого можно будет переходить к проверке других ракет "Союз" и говорить о возобновлении их пусков", — рассказал собеседник.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".