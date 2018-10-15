МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" не успеет к 20 октября полностью выявить причину ЧП и разработать меры по недопущению аналогичных инцидентов в будущем, окончательные выводы будут озвучены позже, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Была поставлена задача оперативно разобраться в случившемся и к 20 октября представить отчет. К 20 числу будут готовы только предварительные результаты, окончательные выводы, разработка дополнительных методик проверок и контроля потребуют времени. Только после этого можно будет переходить к проверке других ракет "Союз" и говорить о возобновлении их пусков", — рассказал собеседник.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".