Ученые рассказали, как можно удержать семью от распада

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Игнорирование запросов второй "половинки" оказалось одним из самых надежных способов защиты семьи от разрушения, что особенно характерно для бедных семей, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JPSP.
Как отмечают Росс и ее коллеги, социологи и эволюционисты традиционно обращают внимание на положительные связи, помогающие укреплять семью и делающие ее той "ячейкой общества", которой ее сегодня считают. При этом, не менее важную роль играют и отрицательные связи, вызывающие дискомфорт и острое желание сбежать у одного из участников таких уз.
Еще реже, по словам социологов, исследователи пытаются выйти за "рамки" семьи и оценивают то, как различные внешние факторы, в том числе изменения в "среде обитания" и их влияние на поступки "половинок", влияют на удовлетворенность мужчин и женщин их семейной жизнью.
Росс и ее коллеги восполнили этот пробел, набрав две группы добровольцев из примерно пяти сотен мужчин с низким и высоким уровнем дохода. Ученые регулярно посещали их семьи и записывали их диалоги на камеру, задавая им различные вопросы о том, что они хотели бы поменять в своей жизни или в жизни второй половины.
Ученых интересовало то, как супруг реагировал на подобные комментарии жены – обещал ли он поменяться в ту сторону, о которой говорила его "половинка", или же игнорировал или проявлял агрессию. Наблюдая за их жизнью на протяжении полутора лет, социологи пытались понять, как их склонность к согласию, агрессии или игнорированию влияла на благополучие семьи.
Вопреки общепринятым представлениям, семьи с мужьями-"подкаблучниками" не были самыми счастливыми – уровень благополучия в них, как показали наблюдения Росс и ее коллеги, падал почти так же быстро, как в "ячейках общества", где мужчина вел себя агрессивно. С другой стороны, если мужчина периодически игнорировал запросы жены, и его, и ее удовлетворенность браком оставались на высоком уровне.
Подобный эффект, как отмечают ученые, был характерен как для уже устоявшихся семей, так и для молодоженов, и особенно сильно он проявлялся среди тех пар, чей уровень дохода был близок к прожиточному минимуму. С другой стороны, в самых богатых семьях ситуация складывалась обратным образом – отказ от удовлетворения запросов жены вел к распаду "ячейки общества".
"Жизненные обстоятельства могут играть существенно более значимую роль в семейных отношениях, чем принято считать. Похоже, что они играют определяющую роль в том, насколько счастливыми чувствуют себя мужья и жены. Это следует учитывать и социальным работникам, и терапевтам, помогающим семьям удержать себя от распада", — заключает Росс.