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Ученые назвали одну из главных причин развития слабоумия

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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациентаВрач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Большая часть случаев развития слабоумия может быть связана не с наследственными факторами, а с появлением новых "точечных" мутаций в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга. Об этом пишут генетики в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Болезни Альцгеймера и Паркинсона могут иметь общие корни, считают ученые
"Население Земли стремительно стареет, и сегодня все больше людей страдает от старческой деменции. Мы до сих пор не понимаем, откуда берутся эти проблемы и почему часть из нас становится их жертвами, а другие нет. Деменция имеет генетическую подоплеку, но почему-то это никак не отражается на наследственности", — рассказывает Патрик Чиннери (Patrick Chinnery) из Кембриджского университета (Великобритания).

Угасшее сияние разума

И болезнь Альцейгмера, и болезнь Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках различного белкового "мусора", который постепенно убивает нейроны в разных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию в первом и втором случае, а также к потере контроля над конечностями при развитии болезни Паркинсона. 

Причины развития этих болезней и других форм слабоумия пока остаются загадкой для ученых. Поиски их корней осложняются тем, что лишь в 5% случаев развития деменции биологи и врачи находят однозначные намеки на то, что больные унаследовали эти проблемы от своих родителей. Это мешает раскрытию механизмов развития этих болезней и определению факторов риска. 

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
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Чиннери и его коллеги нашли возможное объяснение всем этим странностям, проанализировав то, как распределены мелкие мутации по разным регионам мозга у примерно пяти дюжин пожилых людей, часть из которых страдала от "классической" деменции и болезни Альцгеймера.

Выбрав примерно две сотни образцов тканей и 600 тысяч клеток, ученые извлекли из них образцы ДНК и прочитали каждый из них по пять тысяч раз, исключая возможность случайного появления ошибок при составлении списка "опечаток" в геноме нейронов. После этого они выделили сто генов, связанных с развитием болезней мозга, и сравнили их структуру в каждом образце мозга. 

Генетический калейдоскоп

Как отмечают исследователи, их интересовало две вещи – отличается ли структура этих генов в клетках одного и того же мозга, и как часто появляются подобные "аномалии". Их присутствие, в свою очередь, говорит о том, что эти мутации не были унаследованы от родителей, а появились уже после оплодотворения яйцеклетки.

"Эти мутации появляются в ДНК во время деления клеток, что может объяснять то, почему многие люди становятся жертвами болезней Альцгеймера и Паркинсона, не имея родственников с подобными недугами. Они формируются во время развития мозга зародыша и "сидят в засаде", ожидая того, когда их обладатель постареет", — объясняет Чиннери.

Как оказалось, подобные "опечатки", так называемые соматические мутации, существовали в клетках мозга примерно половины пожилых людей, изученных авторами статьи. При этом они присутствовали как в нервной ткани здоровых участников эксперимента, так и в нейронах носителей деменции и болезни Альцгеймера.

Ученые работают в лаборатории. Архив
© Fotolia / Alexander Raths
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Позже ученые выяснили, что эти мутации встречались в мозге больных и здоровых пожилых людей далеко не случайным образом. К примеру, старческое слабоумие оказалось связано с повреждениями в генах DNMT3A и TET2, управляющих ростом сосудов мозга и работой барьера между кровеносной системой и его тканями.

Дальнейший поиск подобных соматических мутаций в мозге пациентов с деменцией, как надеются ученые, поможет оценить то, как сильно подобные новые "опечатки" в ДНК влияют на ее развитие. Это, по словам Чиннери, критически важно для понимания того, будут ли помогать те лекарства, которые сегодня создаются для лечения болезни Альцгеймера, широким массам людей.


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