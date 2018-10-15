МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский астронавт Ник Хейг, несколько дней назад аварийно приземлившийся вместе с российским коллегой Алексеем Овчининым после неудачного пуска корабля "Союз", вернулся в США, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов.

"Астронавт Хейг улетел в США и вернётся к началу подготовки к следующему полету", — сказал представитель Центра.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.