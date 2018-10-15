Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Китай в понедельник произвел успешный пуск ракет-носителей "Чанчжэн-3B" с двумя навигационным спутниками Beidou-3, которые стали 39-м и 40-м по счету в глобальной навигационной системе Beidou, создаваемой КНР, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Пуск состоялся во вторник в 12.23 (7.23 мск) по местному времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Оба спутника спустя три часа полета успешно вышли на заданную орбиту. Спутники будут работать вместе с остальными запущенными ранее спутниками Beidou после того, как пройдут серию тестов.

Китай планирует к концу 2018 года увеличить до 18 число выведенных на орбиту спутников Beidou-3, а к концу 2020 года — до 30.

Ранее в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям сообщалось, что Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет навигационной системы Beidou.

Beidou — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.