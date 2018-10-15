Специалисты НАСА близки к решению проблем с работой "Хаббла"

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Инженеры НАСА выяснили, с чем связаны неполадки в работе резервного гироскопа "Хаббла", и надеются на то, что его калибровка поможет телескопу вернуться в полноценный режим работы, сообщает НАСА.

"Наши тесты показали, что гироскоп корректно отслеживает сдвиги в положении "Хаббла", но те данные, которые он передает, стабильно выше, чем реальная информация по его перемещениям. Все это очень похоже на неправильно работающий спидометр в машине – он правильно показывает то, насколько сильно вы ускоряетесь или тормозите, но завышает скорость на 100 миль в час", — заявили эксперты агентства.

На прошлой неделе в НАСА заявили, что телескоп временно перешел в безопасный режим работы из-за сбоя в работе системы его ориентации. Один из трех гироскопов, помогающих телескопу "смотреть" в одном направлении, вышел из строя.

Это не стало неожиданностью для руководства миссии и агентства, так как гироскоп давно износился и признаки неполадок в его работе наблюдались уже более года. Когда устройство вышло из строя, пилоты миссии приняли решение включить резервный гироскоп, установленный на борт "Хаббла" в 2009 году.

К сожалению, точность работы этого датчика оказалась существенно ниже, чем на то указывали его характеристики, что не позволило НАСА возобновить научную миссию "Хаббла" за короткое время. Возникла угроза того, что обсерватории придется перейти в ограниченный режим работы, для обеспечения которого необходим только один гироскоп.

Первые наблюдения за его работой показали, что не все потеряно. Оказалось, что датчик просто завышает абсолютные значения, замеренные им при поворотах телескопа, но корректно указывает на относительные сдвиги. Сейчас инженеры миссии и эксперты в области производства гироскопов обсуждают возможные варианты повторной калибровки гироскопа и возобновления работы "Хаббла" в полном режиме.

Космический телескоп "Хаббл" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА – дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн.

Он был выведен в космос в апреле 1990 года, после чего "Хаббл" пережил несколько обновлений и замен его ключевых научных узлов. Телескоп проработал на орбите более 28 лет без серьезных сбоев и проблем в работе, за исключением изначального производственного дефекта – неправильно обработанного главного зеркала. Его "починка" стала одним из главных достижений программы "Шаттл" и успехов инженеров НАСА.

Помимо огромного числа красивых космических фотографий, "Хаббл" совершил не меньшее число научных открытий. К примеру, ученым удалось точно измерить скорость расширения Вселенной и вычислить ее возраст, наблюдая за самыми далекими галактиками мироздания, а также открыть несколько новых карликовых планет в Солнечной системе и увидеть извержения гейзеров на Европе и Энцеладе.

Замена "Хаббла", космическая обсерватория "Джеймс Уэбб", должна была быть запущена в космос еще в 2014 году, однако задержки в сборке телескопа и непредвиденные проблемы отодвинули эту дату как минимум до 2021 года.



