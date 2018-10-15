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РИА Наука
РИА Наука

Times сообщила о последнем страхе Стивена Хокинга

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© AP Photo / Invision/Joel RyanБританский ученый Стивен Хокинг. Архивное фотоБританский ученый Стивен Хокинг. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Физик-теоретик Стивен Хокинг опасался появления "суперчеловека", пишет The Sunday Times, ссылаясь на последнюю книгу ученого.

Вид на Землю из космоса. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Пять самых громких научных прогнозов Стивена Хокинга
Перед смертью Хокинг написал работу "Короткие ответы на серьезные вопросы". Она будет опубликована 16 октября. В ней физик предположил, что однажды обеспеченные люди начнут массово вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные возможности человеческого тела.

"Некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни", — цитирует газета выдержки из книги.

Хокинг ожидал, что из-за появления "суперчеловека" обычные люди сформируют отдельную касту, а затем и вовсе исчезнут с лица Земли.

Прогнозы Хокинга

Хокинг не раз делал громкие предсказания о судьбе человечества. Ранее физик также утверждал, что человек перестанет эволюционно развиваться: Хокинг полагал, что люди научатся изменять себя с помощью редактирования ДНК. Таким образом они смогут переносить космические путешествия и колонизировать другие планеты.

Вид на Марс и Землю, открытый космос. Архивное фото
© Fotolia / Straky
Хокинг рассказал, когда человечеству необходимо покинуть Землю
С определенного момента Хокинг стал сравнивать компьютерные вирусы с живыми организмами.

"Боюсь, что искусственный интеллект способен заменить людей", — говорил ученый в интервью журналу Wired. По его мнению, однажды программы научатся воспроизводить сами себя и станут умнее человека.

Хокинг также утверждал, что человек никогда не создаст машину времени. В 2009 году физик устроил вечеринку, приглашения на которую разослал после события. На мероприятие, как и ожидалось, никто не явился.

Великий ученый

Хокинг был популяризатором науки, который занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Вид Земли с МКС. Архивное фото
© Flickr / NASA Johnson
Хокинг рассказал, когда ждать конца света
В возрасте 22 лет ему поставили диагноз "боковой амиотрофический склероз". Ожидалось, что молодой человек проживет два-три года, однако прогнозы медиков не оправдались: ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

В 1998 году он написал бестселлер "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. В ней говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и Теории суперструн.

Даже будучи полностью парализованным, Хокинг вел активную жизнь: занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи.

14 марта этого года он умер на 77-м году жизни.

Стивен Хокинг: блестящий ум, заточенный в парализованное тело
© REUTERS / Lucas Jackson/File PhotoCтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© REUTERS / Lucas Jackson/File Photo
Cтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.
© AFP 2018 / Desiree MartinCтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг читает лекцию во время фестиваля Starmus на Тенерифе
© AFP 2018 / Desiree Martin
Cтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.
© REUTERS / Alonso Gonzales/File PhotoЭлейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с женой в Испании
© REUTERS / Alonso Gonzales/File Photo
Элейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanВ 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг на церемонии вручения премии Гордость Британии
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
В 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.
© AP Photo / David BanksВ 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© AP Photo / David Banks
В 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.
© AFP 2018 / Jewel SamadВпоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.Президент США Барак Обама вручает президентскую медаль свободы британскому физику-теоретику Стивену Хокингу
© AFP 2018 / Jewel Samad
Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.
© NASAВ 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг во время полета в невесомости на борту самолета Boeing 727
© NASA
В 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.
© AP Photo / Denis Farrell/ PoolВ мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.Cтивен Хокинг и Нельсон Мандела во время встречи в Йоханнесбурге
© AP Photo / Denis Farrell/ Pool
В мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.
© REUTERS / Paul BatesДети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с невестой после свадебной церемонии
© REUTERS / Paul Bates
Дети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.
© AFP 2018 / Leon NealCтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги "Джордж и тайны Вселенной" - первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с дочерью Люси и Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже
© AFP 2018 / Leon Neal
Cтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги "Джордж и тайны Вселенной" - первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.
© AP Photo / Evan AgostiniАнсамбль "Шелковый Путь" под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.Выступление ансамбля Шелковый Путь под руководством Йо-Йо Ма выступает перед британским физиком-теоретиком Cтивеном Хокингом на гала-концерте World Science Festival 2010 в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Agostini
Ансамбль "Шелковый Путь" под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.
© AP Photo / PA/ Anthony DevlinCтивен Хокинг у лампы, получившей название "черная дыра света", в Музее науки в Лондоне, 2012 год.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© AP Photo / PA/ Anthony Devlin
Cтивен Хокинг у лампы, получившей название "черная дыра света", в Музее науки в Лондоне, 2012 год.
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