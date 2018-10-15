Times сообщила о последнем страхе Стивена Хокинга

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Физик-теоретик Стивен Хокинг опасался появления "суперчеловека", пишет The Sunday Times, ссылаясь на последнюю книгу ученого.
Перед смертью Хокинг написал работу "Короткие ответы на серьезные вопросы". Она будет опубликована 16 октября. В ней физик предположил, что однажды обеспеченные люди начнут массово вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные возможности человеческого тела.
"Некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни", — цитирует газета выдержки из книги.
Хокинг ожидал, что из-за появления "суперчеловека" обычные люди сформируют отдельную касту, а затем и вовсе исчезнут с лица Земли.
Прогнозы Хокинга
Хокинг не раз делал громкие предсказания о судьбе человечества. Ранее физик также утверждал, что человек перестанет эволюционно развиваться: Хокинг полагал, что люди научатся изменять себя с помощью редактирования ДНК. Таким образом они смогут переносить космические путешествия и колонизировать другие планеты.
С определенного момента Хокинг стал сравнивать компьютерные вирусы с живыми организмами.
"Боюсь, что искусственный интеллект способен заменить людей", — говорил ученый в интервью журналу Wired. По его мнению, однажды программы научатся воспроизводить сами себя и станут умнее человека.
Хокинг также утверждал, что человек никогда не создаст машину времени. В 2009 году физик устроил вечеринку, приглашения на которую разослал после события. На мероприятие, как и ожидалось, никто не явился.
Великий ученый
Хокинг был популяризатором науки, который занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.
В возрасте 22 лет ему поставили диагноз "боковой амиотрофический склероз". Ожидалось, что молодой человек проживет два-три года, однако прогнозы медиков не оправдались: ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.
В 1998 году он написал бестселлер "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. В ней говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и Теории суперструн.
Даже будучи полностью парализованным, Хокинг вел активную жизнь: занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи.
14 марта этого года он умер на 77-м году жизни.
Cтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.
Cтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.
Элейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.
В 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.
В 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.
Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.
В 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.
В мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.
Дети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.
Cтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги "Джордж и тайны Вселенной" - первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.
Ансамбль "Шелковый Путь" под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.
Cтивен Хокинг у лампы, получившей название "черная дыра света", в Музее науки в Лондоне, 2012 год.