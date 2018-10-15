Times сообщила о последнем страхе Стивена Хокинга

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Физик-теоретик Стивен Хокинг опасался появления "суперчеловека", пишет The Sunday Times, ссылаясь на последнюю книгу ученого.

Перед смертью Хокинг написал работу "Короткие ответы на серьезные вопросы". Она будет опубликована 16 октября. В ней физик предположил, что однажды обеспеченные люди начнут массово вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные возможности человеческого тела.

"Некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни", — цитирует газета выдержки из книги.

Хокинг ожидал, что из-за появления "суперчеловека" обычные люди сформируют отдельную касту, а затем и вовсе исчезнут с лица Земли.

Прогнозы Хокинга

Хокинг не раз делал громкие предсказания о судьбе человечества. Ранее физик также утверждал, что человек перестанет эволюционно развиваться: Хокинг полагал, что люди научатся изменять себя с помощью редактирования ДНК. Таким образом они смогут переносить космические путешествия и колонизировать другие планеты.

С определенного момента Хокинг стал сравнивать компьютерные вирусы с живыми организмами.

"Боюсь, что искусственный интеллект способен заменить людей", — говорил ученый в интервью журналу Wired. По его мнению, однажды программы научатся воспроизводить сами себя и станут умнее человека.

Хокинг также утверждал, что человек никогда не создаст машину времени. В 2009 году физик устроил вечеринку, приглашения на которую разослал после события. На мероприятие, как и ожидалось, никто не явился.

Великий ученый

Хокинг был популяризатором науки, который занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В возрасте 22 лет ему поставили диагноз "боковой амиотрофический склероз". Ожидалось, что молодой человек проживет два-три года, однако прогнозы медиков не оправдались: ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

В 1998 году он написал бестселлер "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. В ней говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и Теории суперструн.

Даже будучи полностью парализованным, Хокинг вел активную жизнь: занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи.

14 марта этого года он умер на 77-м году жизни.